«Меня зовут Френсис»: Юлия Савиновских, у которой отобрали приемных детей, призналась в транссексуальности

Юлия Савиновских, у которой после удаления груди отобрали двух приемных детей, переехала в Испанию. Спустя несколько месяцев многодетная мать дала изданию The Insider большое интервью. В беседе Савиновских откровенно рассказала, что происходило с ее семьей последние 1,5 года.

Теперь Юлию зовут ФренсисФото: Алексей БУЛАТОВ

- Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина. Я все еще путаюсь в определениях, в местоимениях. Мне так долго и настойчиво вбивали в голову гомофобию, что даже сейчас, находясь в свободной стране под защитой, мне сложно избавиться от страха, который сопровождал меня последние полтора года. Перед отъездом из России мне казалось, что я стою на берегу реки и смотрю назад, на Димаса и Костю, которых оставляю на этой стороне, - говорит Юлия.

Фото: Юлия Савиновских

Савиновских утверждает, что при любых обстоятельствах никогда бы не причинила детям зла. Наоборот, сделает все, чтобы поправить их здоровье, достойно воспитать и дать образование.

- Я вряд ли изобрету лекарство от рака, но смогу кардинально изменить две жизни - жизни двух детей, забрав их из детдома. Это вступает в конфликт с моим самоопределением? Мне показалось, что нет, что я буду оставаться собой, и при этом буду с ними. Мало ли у нас девушек, которые носят короткие стрижки или у которых по разным причинам отсутствует грудь. Простите, у нас даже с членами девушки есть.

Свердловчанка пояснила, что никогда не скрывала, что она транс. Просто просила журналистов об этом не распространяться, потому что от этого зависела судьба двух малышей.

В России Юлия проиграла несколько судов

- Люди нормальные, сознательные меня понимали - кроме желтых газетенок, трупоедов, которые, глядя в глаза мне говорили, как переживают за детей, а потом без моего согласия выкладывали информацию, слитую им опекой, которая не должна была, в принципе, уйти дальше кабинета психиатра. Более того, уполномоченный по правам человека Свердловской области сказала мне, что все решения судов против меня были одобрены, спущены сверху.

Теперь Савиновских будет бороться за возвращение детей из европыФото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия-Френсис также сказала, что уехать за границу ее вынудили. Слишком часто стали поступать оскорбления, а за ними посыпались и угрозы.

- Мне сказали: «Не заткнешься, мы тебя посадим», начали поступать анонимочки, что губернатор вместе с министром ищут способ отнять моих биологических детей. Если они это сделают, все, что мне остается - это просто брать в руки автомат. Меня осадили так сильно, что я поняла: не смогу даже раскачать сестру, родителей - они настолько зашоренные. Моя мама любит нашего президента. Она сказала, что между мной, моими детьми и Путиным выбирает Путина.

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