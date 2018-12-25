Юлия Савиновских, у которой отобрали детей после удаления груди, покинула Россию

Многодетная мать Юлия Савиновских решила покинуть Россию. Информация об этом появилась на ее странице в социальной сети facebook. Сейчас она с семьей находится в Испании. Юлия Савиновских стала известна благодаря своей борьбе за приемных малышей. У женщины уже есть трое родных детей, однако вместе с мужем она решила взять под опеку еще двух из интерната.

- Моей старшей дочери уже 17 лет, младшей – 5 и сыну 4 годика, - рассказывала многодетная мама. - После рождения последнего ребенка, мы с мужем посчитали, что выполнили биологическую функцию по продлению рода. И, чтобы не переживать о контрацептивах, я сделала операцию по стерилизации. А спустя время мне снова захотелось испытать радость материнства. Мы стали подумывать о приемных детках. Даньку (имена детей изменены в целях защиты их прав – Ред.) я первый раз увидела в декабре 2013-ого на сайте одного из детских домов. Влюбилась. Ему тогда было 1,5 годика.

У семьи забрали двух приемных детей. Фото: Юлия Савиновских

У мальчиков были серьезные болезни. Им нужна была реабилитация, чем и занималась Юлия с супругом. Скоро ребята начали вставать на ноги и разговаривать. Однако усыновить детей ей не дали - однажды сотрудники опеки забрали детей. Причиной стало якобы "удаление груди" Юлией Савиновских, а также блог про трансгендеров, который она вела. Органы опеки решили, что женщина собирается сменить пол и поэтому больным малышам лучше жить в детском доме. Обращение в суд женщине также не помогло.

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В Екатеринбурге 40-летняя мать Юлия Савиновских, у которой забрали двух приемных малышей, продолжает войну с чиновниками. Напомним, что у женщины трое своих родных детей. Но Юлия вместе с мужем всегда мечтала о большой семье. Поэтому, когда родные дочки и сын подросли, Юлия вместе с супругом Евгением решили усыновить двух малышей из детдома. У обоих мальчиков были серьезные заболевания, среди которых ДЦП. И тогда Савиновских занялась их реабилитацией. Вскоре дети стали выздоравливать, вставать на ноги и разговаривать. (Подробности)

В Екатеринбурге суд отобрал двоих детей у матери после того, как она удалила себе грудь

У 40-летней Юлии Савиновских из Екатеринбурга трое детей и любящий муж. Когда родные дочки и сын подросли Юлия вместе с супругом Евгением, решили усыновить малыша из детдома.

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