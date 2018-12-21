2018-12-21T22:26:00+03:00
Общество

Уральскую чиновницу Ольгу «никто не просил рожать» Глацких нашли в очереди за квартирой

Спортсменка позаботилась о жилье за бюджетные деньги
Лев Истомин
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Чиновнице мало зарплаты, квартиру она тоже решила оплатить за счет бюджета. Фото: скрин с видеоЧиновнице мало зарплаты, квартиру она тоже решила оплатить за счет бюджета. Фото: скрин с видео
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Свердловская чиновница Ольга «никто не просил рожать» Глацких пыталась получить государственную субсидию на приобретение квадратных метров из регионального бюджета.

О том, что глава департамента молодежной политики Свердловской области была в списках на получение денег, «Комсомолке» подтвердил источник, знакомый с ситуацией. За счет денег из областной казны чиновница смогла бы оплатить большую часть стоимости своей квартиры.

Интересно, что документ о возможности получения бюджетных средств Глацких подписали в конце октября, то есть уже после того, как она произнесла известную фразу о том, что государство ничего не должно гражданам.

Однако после скандала, докатившегося до Москвы, Ольге Глацких отказали в праве получения субсидии на жилье.

Напомним, что Глацких прославилась на всю страну после того, как на встрече с жителями Кировграда заявила, что государство ничего не должно гражданам, потому что никто не просил их рожать.

Реплика вызвала шквал негатива среди пользователей интернета и в политических кругах. На ситуацию отреагировал даже российский премьер Дмитрий Медведев, посетовавший чиновникам в общении с народом включать голову.

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Обсуждаем высказывания Ольги Глацких в эфире с уральскими журналистами Вадимом Дыниным (Подробнее) и Иннокентием Шереметом

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