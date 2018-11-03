Уральцам, которые 22 года прожили во взорвавшемся доме, наконец-то дадут новые квартиры

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-03T13:33:55+03:00

Застройщик пообещал, что новоселье люди смогут справить в конце года. Новый многоквартирник уже возведен, осталось оформить документы

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Жители пятиэтажки на улице Заводская, 14 в поселке Вересовка до сих пор не могут поверить, что уже через пару месяцев смогут отпраздновать новоселье. Последние 22 года люди живут здесь словно на пороховой бочке.

Тяжелее всего приходится тем, чьи квартиры примыкают к разрушившемуся подъездуФото: Алексей БУЛАТОВ

В 1996 году в доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого один из подъездов обрушился. Для его жильцов быстро построили новый дом, а вот остальным заявили, что для них угрозы нет.

Люди обивали пороги всевозможных инстанций, но специалисты твердили одно и то же - жить в устоявшей части дома можно. Устав от многолетних войн с чиновниками, жильцы смирились. Зимой люди ставят дорогие обогреватели, потому что стены промерзают насквозь, а летом все вместе делают ремонт, так как жилище регулярно покрывается плесенью.

От постоянных плесени летом и наледи зимой болеют не только дети, но и взрослыеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Все это время люди били во все колокола, что в здании опасно оставаться: был нарушен фундамент, по стенам ползли трещины. Но местные власти к мольбам оставались глухи. Очнулись они только после депутатского запроса Михаилу Меню, на тот момент главе Минстроя РФ, - рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

Весной глава областного Минстроя Михаил Волков пообещал, что Новый год люди смогут отпраздновать уже в новых квартирах. Новая пятиэтажка на 45 квартир уже возведена. Сейчас застройщик заканчивает благоустройство придомовой территории, детской площадки и оформление документов.

Полуразрушенный дом перейдет в маневренный фонд.