«Год назад от этого у нас умер мальчик»: в екатеринбургской школе два класса закрыли на карантин из-за менингита

СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-14T09:48:51+03:00

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В екатеринбургской школе № 25 в Верх-Исетском районе закрыли на карантин 7-ой и 9-ый классы. Причиной стало ухудшение здоровья двоих учеников, а также подозрение на менингит у учащихся в четырех других учебных заведениях города.

Эту информацию подтвердили и в городском департаменте образования.

- Действительно, вчера вечером поступила информация о двух заболевших детях, но точного диагноза пока нет, - рассказала «КП-Екатеринбург» в департаменте.

По словам одной из учениц 9-го класса, в прошлом году менингит унес жизнь одного школьника.

- Мы сидим в отдельном кабинете, а остальная школа учится как обычно, - рассказала девочка. - Нам сказали, что все из-за кишечной инфекции, но в это слабо верится. В том году один мальчик заболел менингитом, после чего впал в кому и умер.

Представители Горздрава и администрации школы № 25 отказались комментировать происходящее.

Медики выясняют причины распространения заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что сейчас 11 детей из разных школ города находятся в больницах Екатеринбурга, диагноз на данный момент подтвержден у четверых. Часть учеников городских школ переведена на дистанционное обучение.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как вовремя распознать опасное заболевание и уберечься от него.