2018-09-13T14:19:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге с подозрением на менингит госпитализировали уже 11 школьников

Публикуем советы, как уберечься от опасной болезни
Олег Галимов
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Первыми в больницу попали ученики 8-го классаПервыми в больницу попали ученики 8-го классаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из самых престижных учебных заведений Екатеринбурга гимназии №5 продолжает расти число заболевших менингитом детей. По информации свердловского Роспотребнадзора, уже 11 детей находятся в больнице, но диагноз подтвержден лишь у четверых.

По распоряжению директора Галины Паньковой все уроки в гимназии прекращены до 21 сентября, а ученики переведены на дистанционное образование. За это время в зданиях средней и начальной школы пройдет дезинфекция.

Позже стало известно о еще трех очагах менингита, речь идет о школах № 52, 167 и 171. В 52-ой на карантин закрыт один класс, в остальных под наблюдением находятся двое учеников.

- В школах 167 и 52 по одному случаю энтеровирусной инфекции, но они не связаны с посещением школы, поскольку ученики заболели ещё будучи на каникулах, - добавили в Роспотребнадзоре

Как распознать менингит и уберечься от него?

Вспышка менингита в сентябре не должна вызывать удивление, так как для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность.

Заболевание часто маскируется под ОРВИ, ангину, кишечные инфекции, может сопровождаться сыпью на коже.

Менингит быстро передается воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней.

Вот основные советы, которые помогут вам уберечься от опасного заболевания:

1. Соблюдайте элементарные правила личной гигиены: мойте руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи.

2. Тщательно мойте фрукты и овощи водой.

3. При купании в бассейнах и ванной не допускать попадания воды в рот.

4. Пейте только кипяченую или бутилированную воду и напитки в производственной расфасовке. Избегать для питья воду из случайных источников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.

5. Проветривайте помещение

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