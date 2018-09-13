В еще двух школах Екатеринбурга у детей заподозрили менингит

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-13T10:29:21+03:00

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У учеников еще двух школ Екатеринбурга заподозрили менингит. Речь идет о школах № 52 и № 167. Как рассказали в городском департаменте образования, одному мальчику стало плохо еще на линейке 1 сентября.

- В 52-й школе на карантин закрыт класс, дети учатся и питаются отдельно от остальных учеников. – рассказала «КП-Екатеринбург» специалист департамента Екатерина Катыхина. – В 167-й школе ребенок ушел на больничный сразу после линейки. Предварительный диагноз пока не подтвердился.

Под наблюдением остаются и ученики 171-й школы, где менингит заподозрили у двоих учеников.

— Если диагноз подтвердится у троих детей, то Роспотребнадзор начнет расследование, - добавили в департаменте. - Если случаи будут единичными, то школа своими силами закроет классы на карантин. Причины заболевания будут установлены позже.

До этого стало известно о временном закрытии элитной гимназии № 5. Учеников отправили на домашние обучение до 21 сентября, а четверо детей проходят лечение в больнице № 40.