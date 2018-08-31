"Что я вам сделал?": в Березовском затравили школьника, перепутав его с одним из убийц инвалида

СЕГОДНЯ 10:09 2018-08-31T10:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березовском недавнее убийство инвалида Дмитрия Рудакова обрастает все новыми историями. И каждый раз не радужными. В соцсетях появилось сообщение, а точнее крик души, тети одного из местных подростков. Женщина рассказала, что ее племянника затравили, перепутав с одним из убийц.

Мальчик оказался учеником той же школы, того же возраста да еще и тезкой обвиняемого. Видимо, не все поверили решению суда отправить реального участника преступления в СИЗО. И вот уже две недели несчастный подросток вынужден терпеть бесконечные угрозы и оскорбления.

- Ему угрожают и пишут всякие гадости, а я очень переживаю. Были же показаны фото убийц и их фамилии! Зачем они на него накинулись, ни в чем не разобравшись. Племянник писал в ответ, что фото и фамилия разные, а ему говорят, что это никого не интересует. И теперь он боится выходить на улицу, - рассказала тетя мальчика.

Сейчас подросток удалил во всех социальных сетях свои аккаунты с настоящим именем, а в новых сделал доступ только для друзей, с которыми общается в реальной жизни.

- Люди вы долбонулись или что? - говорится в последнем сообщении подростка на его бывшей странице. - Нафиг мне писать чтоб я сдох, что я вам сделал?