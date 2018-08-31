2018-08-31T10:36:03+03:00
Общество

"Что я вам сделал?": в Березовском затравили школьника, перепутав его с одним из убийц инвалида

Мальчик оказался учеником той же школы и тезкой обвиняемого
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В сообщениях подростку несколько раз пожелали смертиВ сообщениях подростку несколько раз пожелали смерти
Изменить размер текста:

В Березовском недавнее убийство инвалида Дмитрия Рудакова обрастает все новыми историями. И каждый раз не радужными. В соцсетях появилось сообщение, а точнее крик души, тети одного из местных подростков. Женщина рассказала, что ее племянника затравили, перепутав с одним из убийц.

Мальчик оказался учеником той же школы, того же возраста да еще и тезкой обвиняемого. Видимо, не все поверили решению суда отправить реального участника преступления в СИЗО. И вот уже две недели несчастный подросток вынужден терпеть бесконечные угрозы и оскорбления.

- Ему угрожают и пишут всякие гадости, а я очень переживаю. Были же показаны фото убийц и их фамилии! Зачем они на него накинулись, ни в чем не разобравшись. Племянник писал в ответ, что фото и фамилия разные, а ему говорят, что это никого не интересует. И теперь он боится выходить на улицу, - рассказала тетя мальчика.

Сейчас подросток удалил во всех социальных сетях свои аккаунты с настоящим именем, а в новых сделал доступ только для друзей, с которыми общается в реальной жизни.

- Люди вы долбонулись или что? - говорится в последнем сообщении подростка на его бывшей странице. - Нафиг мне писать чтоб я сдох, что я вам сделал?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
На Урале первоклашкам раздадут дневники от ВСМПО
В Нижнем Тагиле почти заново отстроили аварийную школу, закрытую три года назад
В Первоуральске на 26 лет посадили трио наркосбытчиков
Врачи Екатеринбурга предупреждают о всплеске кишечных инфекций
По улицам Екатеринбурга провезли вторую партию гигантских адсорберов для "Газпрома"
В Екатеринбурге из-за пожара в детской спортивной школе эвакуировали 20 человек
За первый день досрочного голосования на выборах в Гордуму Екатеринбурга проголосовала 1000 человек
На Среднем Урале создана рабочая группа по изменению пенсионной реформы
В трех свердловских городах назначены новые прокуроры
Суд обязал чиновников Екатеринбурга оборудовать перилами зебру возле детского сада
Свердловчанин украл велосипед, доехал на нем до дома и, чтобы замести следы, выкинул его из окна
Уральский олигарх попал в сотню самых влиятельных россиян
В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру по плаванию, на занятиях которого утонул первоклассник
В Екатеринбурге откроется первый «Яндекс.Лицей»
10-летний шахматист из Екатеринбурга стал лучшим на первенстве Европы
Жителям Режа предлагают за деньги сдать оружие и боеприпасы
Между Среднеуральском и Екатеринбургом заменят теплотрассу, которую ремонтировали 20 раз в год
В Екатеринбург привезли мощи святого, помогающего решить финансовые и жилищные проблемы