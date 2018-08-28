2018-08-28T12:09:03+03:00
Происшествия

Директор березовской школы, в которой учился один из убийц инвалида, уволился

Директору другой школы, воспитавшей отморозков, объявлен выговор
Данил СВЕЧКОВ
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В этом месте Диму Рудакова жестоко избили, из-за чего он скончался. Фото: Елена Благинина/соцсетиВ этом месте Диму Рудакова жестоко избили, из-за чего он скончался. Фото: Елена Благинина/соцсети
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Вадим, Богдан, Илья, Семен – четыре школьника 14-16 лет, имена которых на прошлой неделе прогремели на весь Урал (все имена изменены, - Ред.). Парней обвиняют в том, что они до смерти забили, затоптали 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, который набивался им в друзья. Парни встретили его у магазина, предложили пройти за гаражи попить пивка. Потом заставили раздеться, вещи сложить в мешок и снять нательный крестик. Потом начали бить.

- Они плевали в Диму, мочились на него, тушили об него сигареты. Говорят, 16-летний Богдан всем рулил. Он же со всей дури ударил Диму по головетабуреткой, - рассказывают общие знакомые шайки. – Потом прыгали у него по голове. Череп вдавили так, что в гаражах на земле до сих пор вмятина…

Убийством они потом принялись хвастаться перед знакомыми и друзьями в соцсетях. Друзья замалчивать преступление не стали и вот, всей четверке грозит до 10 лет тюрьмы. На прошлой неделе Вадима, Богдана и Илью отправили дожидаться приговора в СИЗО. А Семена – под домашний арест, так как он единственный раскаялся, да и в школе о нем отзывались хорошо.

В момент убийства была с ними еще и девочка, которая записывала все происходящее на телефон. Но ей всего 13 лет, так что максимум, что ей светит – учеба в закрытой школе для малолетних преступников.

Убийцы прыгали по голове инвалида, из-за чего в земле образовалась вмятина. Фото: Елена БЛАГИНИНА

Убийцы прыгали по голове инвалида, из-за чего в земле образовалась вмятина.Фото: Елена БЛАГИНИНА

Но только лишь наказанием подростков эта история не закончится. Директоры трех школ, в которых учились отморозки, получили выговоры. А одному из них даже пришлось написать заявление на увольнение.

– В трагедии виноваты все. Ответственность здесь должна быть коллективной, – отметил Юрий Зеленов, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области. – Плохо работали службы профилактики, которые упустили этих подростков. Почему дети состояли на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних, и при этом были предоставлены сами себе? Где ваши глаза были? Мое мнение, что в этом виновата не только школа. Важно принять меры и в отношении руководителей администрации города.

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