2018-08-22T08:39:27+03:00
Происшествия

В Березовском судят подростков, которые жестоко расправились с молодым инвалидом

Обвиняемым школьникам от 14 до 16 лет
Лев Истомин
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Дмитрия на днях похоронили на одном из местных кладбищ рядом с отцом. Фото: соцсетиДмитрия на днях похоронили на одном из местных кладбищ рядом с отцом. Фото: соцсети
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В уральском городе Березовский сегодня утром проходит суд по громкому уголовному делу об убийстве 20-летнего Дмитрия Рудакова. Судья либо отправит школьников под домашний арест, либо в следственный изолятор. Четверых школьников, которым от 14 до 16 лет, обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В школе у парня было не много друзей. Фото: соцсети

В школе у парня было не много друзей. Фото: соцсети

9 августа подростки заманили молодого инвалида в гаражи, где с особой жестокостью убили. Сначала парня заставили раздеться, после чего повалили и затоптали. Весь процесс школьники снимали на видео.

Друзья и знакомые Дмитрия отзываются о нем, как о тихом, скромном человеке. Он жил в одной из новостроек в Березовском вместе с мамой и младшим братом.

Дмитрия убили с особой жестокостью. Фото: соцсети

Дмитрия убили с особой жестокостью. Фото: соцсети

Сегодня с 9 утра, в коридоре суда находятся приставы и двое сотрудников свердловского следственного комитета. В эти минуты суд продолжает рассматривать дело.

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