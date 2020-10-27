Сегодня вуз обратится в Министерство образования с просьбой о полной отмене занятий в привычном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Уральского федерального университета приняло решение о переводе студентов на дистанционное образование. Об это сообщили в пресс-службе вуза.

- Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора Свердловской области, принято решение обратиться к учредителю — Минобрнауки России — с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ, - сообщает официальный telegram-канал университета.

Напомним, что с 27 октября в силу вступают новые ограничения по коронавирусу. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Вот список изменений:

Все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей;

Школьные каникулы рекомендовано продлить до 14 дней;

Официальные мероприятия, культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут по-прежнему проходить с 50 %-й зрительской наполненностью;

Кроме этого, власти продлили до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

COVID-19 НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В Свердловской области зарегистрирован 281 новый случай COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 782.

Состояние 259 госпитализированных оценивается как тяжелое, 194 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 931.

Общее число выписанных достигло 26 763. Общее число смертей – 743.

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