Указ вступает в силу 27 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области изменился порядок посещения массовых мероприятий. Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса были утверждены губернатором Евгением Куйвашевым.

Вот что поменяется с 27 октября:

- Все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей.

- Официальные мероприятия, организуемые госорганами, культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут проходить с наполненностью в 50%.

- Рекомендуется продлить школьные каникулы до 14 дней.

- Вузам и училищам рекомендовано с 27 октября перейти в режим использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

- Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 9 ноября.

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