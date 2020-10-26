В 80-х годах прошлого века Сергий Романов отбывал наказание за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отлученного от церкви отца Сергия (Романова) вызвали на допрос в Следственный комитет. Как рассказала «КП» адвокат опального священника Светлана Герасимова, отлученный от церкви схимонах проходит свидетелем по уголовному делу о «Нарушении права на свободу совести и вероисповеданий».

Но схимонах не торопиться покидать территорию Среднеуральского монастыря, руководствуясь текущей эпидемиологической обстановкой.

- Моего доверителя ранее уже опрашивали по месту жительства в келье. Теперь же требуют явиться в следственный отдел. Это противоречит действующему указу губернатора Евгений Куйвашева. Там четко прописано о режиме самоизоляции для лиц старше 65 лет (Сергию исполнилось 65 лет в марте - прим.ред.). Я уже написала обращение на имя главы Свердловской области, чтобы он обратил внимание на действия силовиков, - пояснила Светлана Герасимова.

Кроме этого Сергий давал пояснения по уголовному делу об истязании детей. По версии следствия, с 2004 по 2019 года в обители издевались над семью детьми. На данный момент дело является безфигурантным.

Напомним, что Николай Романов был лишен сана, а после отлучен от церкви. Но, несмотря на решение церковного суда, священник так и не покинул территорию монастыря и продолжает захват монастыря вместе со своими послушниками. При этом Сергий согласился переписать все здания на территории обители на РПЦ.

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