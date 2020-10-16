Наталья расправилась с ребенком и попыталась покончить с собой. Фото: страница обвиняемой в "Одноклассников"

В Кировграде 35-летняя Наталия П. убила молотком свою трехлетнюю дочку. На данный момент известно, что семья не состояла на учете, а перед расправой женщина приняла таблетки. После случившегося женщина попыталась покончить с собой. Сейчас за ее жизнь борются врачи местной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетней». В областной прокуратуре отметили, что девочка скончалась после нескольких ударов по голове.

- На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального Следственного комитета. Также на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге), - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Девочка росла в благополучной семье и ходила в садик. ото: страница обвиняемой в "Одноклассников"

В полиции отметили, что женщина жила вместе с гражданским мужем. Именно он и обнаружил дочку мертвой.

- Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счёты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришёл её сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся, - рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.

Родные и близкие Натальи все в один голос твердят, что она была хорошей матерью. Они никогда не замечали, чтобы Наталья пила или употребляла какие-то вещества.

- Она всегда была приветливая, здоровалась. Дочку свою безумно любила, одевала ее красиво. Она же до родов в детском магазине продавцом работала. Обе были ухоженные. К тому же сама Наташа из порядочной семьи. У нее хорошие родители. Никогда бы не подумала, что она может такое сотворить, - рассказывает знакомая женщины.

Напомним, что ровно неделю назад вся страна узнала об истощенной малышке из другого города Среднего Урала - Карпинске. Малютку Полину держали в шкафу с самого дня рождения.

Молоток, которым убили девочку. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Как удалось выяснить «КП», отцом ребенка является чиновник местной администрации. Эта информация подтверждается и на официальном сайте городского округа.

- Хорошая и положительная семья. Наташа прекрасный человек, жена и мать. Лизонька была долгожданным ребенком в семье! - рассказывают знакомые семьи.

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