Сплошное кощунство: епархия раскритиковала новый храм отца Сергия

Сергий не намерен покидать свою обитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители Екатеринбургской епархии резко высказались об открытии нового храма «Покров богородицы» на территории Среднеуральского женского монастыря. Напомним, что после захвата обители Сергий (Романов) был лишен сана схиигумена, а после отлучен от церкви.

- Все, что сегодня делает бывший схимонах Сергий (Романов), не является священнодействием, поскольку ни он, ни его окружение не являются священниками. Заявленное «открытие храма» - очередное безблагодатное и кощунственное действо, также как проводимые им «богослужения», «исповеди», - рассказала «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

На прошлой неделе Сергий заявил, что все здания на территории монастыря будут оформлены на РПЦ. В епархии подтвердили эту информацию. Оформление документов уже началось.

- Любое имущество религиозного назначения - это церковное имущество, порядок управления которым устанавливается Синодом, а оперативное управление осуществляется Епархиями и уполномоченными организациями, - добавила Анжела Тамбова.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание» после обращений семи бывших послушников Сергия. Известно, что дети подвергались пыткам в период с 2004 по 2019 года.

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