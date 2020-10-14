Легенды кладбищ Екатеринбурга: что означают необычные надгробия в виде спиленных деревьев на старейших некрополях города

Такие надгробия в Екатеринбурге можно встретить на Михайловском и Ивановском кладбищах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два старейших кладбища Екатеринбурга – Михайловское и Ивановское – до сих пор полны загадок. Из-за того, что хоронить людей на них начали еще в XIX веке, многие могилы известных уральцев либо исчезли, либо… потерялись. Историки и просто энтузиасты периодически наведываются на них, чтобы восстановить надгробия или просто установить, кто под ними покоится – таблички с именами не всегда сохраняются спустя десятки лет после установки памятника.

Между тем одной из загадок обоих кладбищ для всякого, кто бывал на них, являются старинные надгробия XIX века очень необычной формы – в виде пенька оставшегося от дерева, у которого дополнительно спилили ветки.

На Ивановском кладбище, например, такой стоит на могиле членов семьи Турышевых, живших на рубеже XIX и XX веков. Есть подобные и у членов семьи Логиновых, скончавшихся в первом десятилетии XX века.

Под этим надгробием в форме «пенька» покоятся члены одной семьи, жившей на рубеже XIX и XX веков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Интернете можно встретить множество версий, почему в XIX веке на некоторых могилах ставились такие необычные надгробия. Одни считают, что так помечали места упокоения членов масонской ложи. Другие, что подобные надгробия ставились на могилах людей, чья жизнь резко и неожиданно для всех прервалась. Есть также версия, будто обрубленные ветви на памятнике означают, что под ним покоится последний представитель своего рода. Чтобы выяснить, кто же прав, мы задали этот вопрос историкам из Свердловского областного краеведческого музея.

- Вид надгробия в форме «пенька» просто означает прерванную жизнь, - объясняет Татьяна Мосунова, историк Свердловского областного краеведческого музея. - Это один из самых распространенных видов надгробий XIX века. Подобное можно встретить не только в России, но и в Европе, особенно на старых польских кладбищах. Они появляются с 1870-х годов. Возможно, их внешний вид связан с распространением идей модерна в то время. На могилах простых людей в то время ставились деревянные кресты. А такие памятники могли позволить себе владельцы мелкого бизнеса, как сейчас бы сказали.

Все подобные надгробия в конце XIX века вырезались из серого мрамора, который добывали под Полевским. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают историки, подобных надгробий много на старинных кладбищах Москвы, и Санкт-Петербурга. Но в Екатеринбурге они воспринимаются как экзотика просто потому, что при советской власти все по-настоящему старые кладбища города были уничтожены, как например Лютеранское кладбище, на месте которого в 60-х появился парк имени Блюхера.

- В конце XIX века в Екатеринбурге было две камнетесных мастерских, которые делали такие надгробия – Трапезникова и Новикова, - объясняет Николай Неуймин, историк Свердловского областного краеведческого музея. - Трапезников вообще был почти монополистом по памятникам в Екатеринбурге. У него могила сохранилась на Михайловском кладбище и дом его в псевдорусском стиле на Розы Люксембург, 14 (памятник деревянного зодчества XIX века, - Ред.). Трапезников и Новиков делали эти памятники из серого мрамора, который добывался в районе Полевского, там, где сейчас находится село Мраморское. Надгробия тогда вырезались. Отливать их из цемента – это изобретение большевиков.

Кстати, забавный факт - в Полевском есть памятник Первомаю, который большевики установили в 1918 году. И выглядит он как… одно из надгробий в виде пенька. Как предполагают историки, в годы Гражданской войны кто-то просто увидел заготовку, которую должны были поставить на кладбище и решил поставить ее в качестве обычного памятника.

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