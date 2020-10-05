Собирали лапы по кускам: в Екатеринбурге волонтеры выхаживают пса, которого бросили хозяева

Егорка стойко выдержал тяжелую операцию. Фото: фонд "Зоозащита"

«Безумно добрый, светлый пес, которого просто бросили хозяева». Примерно так можно начать историю Егорки. Равно также можно рассказать и о любом другом оставленном человеком животном. Но у Егорки немного другая история.

Утром 8 августа волонтеры фонда «Зоозащита» обнаружили на Егоршинском подходе крупного пса, который не мог не то, что ходить, - он не мог даже подняться. Егорку, как потом его назвали, сбила машина. В клинике ему поставили неутешительный диагноз – перелом левой передней лапы и перелом бедра. Нужно было срочно делать операцию, стоимость которой составила больше 26 тысяч рублей. И не мудрено: врачи буквально по кусочкам собрали псу лапы. Но все получилось, и еще месяц он провел в стационаре.

Егорку сбила машина на Егоршинском подходе - в честь этого пса так и назвали. Фото: фонд "Зоозащита"

Ходил Егорка мог с большим трудом – на его лапах красовались гигантские швы после операции, там же были установлены специальные фиксирующие конструкции – чтобы кости правильно срастались. В клинике пса заставляли много двигаться – неумело, с трудом, но Егорка ковылял.

- Характер у него – золото. Так рассказывали про него лечащие врачи, - рассказали «Комсомолке» волонтеры «Зоозащиты». – Егорка большой, как ребенок – этакий милый улыбака. Он всех любит.

После месяца под присмотром ветеринаров, пес стал поправляться и потихоньку ходить сам. Даже бегать. И его было решено отдать на передержку волонтеру фонда, где он очень быстро освоился и подружился со всеми обитателями дома. Со дня его поимки «Зоозащита» разыскивала старых хозяев Егорки, ведь на нем был ошейник. И спустя месяц хозяева нашлись. Но, как оказалось, ненадолго.

- Я ездила и расклеивала объявления о том, что потерялся пес, по всему ЖБИ. Хозяева, видимо, увидели его и позвонили мне. Я была очень рада, что они позвонили мне, потому что, видимо, собаку они все-таки искали, - рассказала волонтер фонда Анастасия Вайман. – Но они тут же отказались от него, когда услышали, что надо будет для дальнейшего лечения купить антибиотики. Без каких-либо сомнений или зазрений совести.

Оказалось, что Егорку хозяева брали только для охраны коллективных садов, расположенных на Каменных палатках. Все время пес жил на будке, верно сторожил вверенную ему территорию. А однажды, во время грозы, так испугался, что сорвался с привязи и убежал, куда глаза глядят.

Спустя месяц пса отдали на передержку волонтеру. Фото: фонд "Зоозащита"

По словам Анастасии, сейчас добряк Егорка уже бегает – чуть неуклюже, но бегает. Он на всю жизнь останется инвалидом, на время реабилитации, ему необходимо будет пить специальные препараты, но это нисколько не принижает его жизнелюбия и преданности тем, кто его спас. «Сейчас он встает на переднюю лапу, но заднюю пока бережет. Ему нужно будет потихоньку давать нагрузку, и со временем он восстановится, но на 100% никто гарантии не дает», - добавила волонтер.

Сейчас волонтеры фонда «Зоозащита» ищут новых, добрых и любящих хозяев для Егорки, которые готовы принять в семью пса с проблемами по здоровью. Если вы хотите взять Егорку себе, позвоните руководителю фонда «Зоозащита» Анне Вайман: 8-912-265-94-70.

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