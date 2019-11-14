«Она настоящий боец»: собачка из Екатеринбурга, у которой отказали все лапки, снова научилась ходить

В конце октября мы рассказывали историю собачки Сальсы, у которой отказали все лапки. Из-за этого она могла только ползать, а врачи поставили ей страшный диагноз – нарушение периферической нервной системы. Волонтер фонда «Зоозащита» Анастасия Вайман рассказала, как идут дела у храброй Сальсы.

Спустя два месяца ежедневных тренировок и постоянного лечения собака уже может самостоятельно ходить – с небольшой поддержкой, конечно, но уже почти сама, забираться на диван и подолгу гулять.

У Сальсы - ежедневные тренировки.Видео: Анастасия Вайман

- Когда мы ее только взяли, а это было 12 сентября, Сальса боялась подъезда и «расползалась». Речи о ступеньках вообще не было, - рассказывает Анастасия. – Страх сковывал все лапы и поджимал хвост. На сегодняшний день Сальса самостоятельно может пройти 33 ступеньки, переступая всеми четырьмя лапами. С отдыхом, с перерывом.

Фото: Анастасия Вайман

Если два месяца назад диваны или другие высокие поверхности были одним большим страшным кошмаром, то сейчас, спустя два месяца, для нее это не проблема. Теперь она может проходить длинные коридоры с коврами без падений.

Большая проблема, с которой в самом начале лечения столкнулась Анастасия – прогулки. Два месяца назад Сальса могла выйти на улицу только на 10 минут, и то – с поддержкой хозяйки.

Сальса может стоя есть. Фото: Анастасия Вайман

- Она часто падала, в свои какашки и мочу, очень недружелюбно относилась к другим собакам на улице – наверное, в силу ощущения собственной неполноценности, - вспоминает Анастасия. – Сейчас она тоже падает, но гораздо реже. Отлично контролирует себя на снегу, ощущает себя комфортно без поводка.

Сальса уже может самостоятельно гулять.Видео: Анастасия Вайман

Сейчас среднее время прогулки – 40 минут, иногда целый час. Отношения с другими собаками тоже наладились – благодаря второму щенку Анастасии Сальса научилась с ними взаимодействовать. Поэтому теперь прогулки проходят в дружной стае.

Фото: Анастасия Вайман

- Сальса настоящий боец! Невролог прописала медикаментозное лечение. Сейчас колем укольчики, посмотрим в будущем на результат, - добавляет волонтер.

Сейчас Сальсе ищут постоянный дом и хороших хозяев. Как рассказала Анастасия, какой-то особенный уход собаке не нужен.

Сальса тренирует лапки.Видео: Анастасия Вайман

- В идеале – частный дом с ковровыми покрытиями внутри. Без них она напоминает маленького тюленчика. Главное – терпение, понимание, любовь и забота. А нам нельзя останавливаться на достигнутом!