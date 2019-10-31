«Два месяца назад она могла только ползать»: волонтер из Екатеринбурга выхаживает щенка, у которого отказали все лапки

Сальса – необычная собака. Она радостно виляет хвостом, внимательно смотрит своими большими черными глазами и хочет побежать навстречу, но лапы отказываются слушаться. Отказываются ходить и разъезжаются в стороны. Сальса падает, но снова встает и не сдается.

«ХОДИТЬ НЕ МОГЛА, ТОЛЬКО ПОЛЗАЛА»

Годовалая Сальса – подопечная Анастасии Вайман, волонтера благотворительного фонда «ЗООзащита» в Екатеринбурге. Девушка забрала ее из пункта кратковременного содержания (ПКС), куда ее отдали неравнодушные люди.

У годовалой Сальсы проблемы с нервами. Ветеринары поставили ей страшный диагноз – нарушение периферической нервной системы. Это значит, что мозг собаки функционируют хорошо, но импульсы, которые он посылает, не доходят до нервных окончаний лап. Поэтому для того, чтобы ходить, ей нужен специальный корсет, который держит в равновесии все тело.

У собаки - нарушение периферической нервной системы, из-за этого ее лапы с трудом могут ходить. Фото: Анастасия Вайман

- Я забрала ее из приюта где-то два месяца назад, тогда она вообще не могла ходить, только ползала, - вспоминает Анастасия. – Сейчас у нее уже заметный прогресс: задние лапы пока плохо ходят, но все равно ходят.

Сальса очень активная собака, которая не желает признавать свой диагноз, а потому, как и свойственно всем молодым, все время торопится. А лапы не слушаются, запинаются, и Сальса падает. Но затем поднимается и снова рвется в бой.

Для того, чтобы ходить, ей нужен специальный корсет. Фото: Анастасия Вайман

- Гулять она выходит в корсете. По ступенькам старается спускаться и подниматься сама, но от подъезда до кустов я несу ее на руках – сейчас, с наступлением холодов и гололеда, ей пока тяжело и скользко, - рассказывает Настя. – Но с каждым разом у нее все больше прогресса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741131" frameborder="0"></iframe> Уральские волонтеры учат заново ходить собаку Сальсу.Видео: Анна Вайман

Девушка гордится: накануне Сальса установила новый рекорд и смогла сама, на своих четырех, пройти 29 ступенек – и это еще не конец! Вполне возможно, что через полгода собака сможет самостоятельно ходить. Хотя ветеринары никаких прогнозов не дают.

- К сожалению, чтобы делать специальные тесты и проходить соответствующее лечение, нужно ехать в Питер или Москву, у нас пока такого не проводят. А на поездку нужны деньги и время.

Девушка взяла ее из ПКС. Фото: Анастасия Вайман

«НИКТО НЕ МОГ ОБЪЯСНИТЬ, ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ»

Сальсу отдали в ПКС неравнодушные люди. Ее отыскали под Горным Щитом – она уже тогда могла только ползать. Но что с ней произошло до этого – большая тайна, которую Настя до сих пор не может разгадать. Девушка ездила туда, где нашли собаку, выспрашивала у жителей, но никто не мог объяснить, откуда она взялась.

- Я почти уверена, что Сальса – домашняя собака. Потому что, когда я ее увидела, она совсем не походила на бездомную, - объясняет Настя.

Девушка считает, если бы собака была бездомной, ее лапки были бы стерты в кровь. Фото: Анастасия Вайман

Ее лапы не были стерты в кровь, а звуки чайника или микроволновки совсем не пугали. Прогулки на улицу она могла ждать подолгу – а бездомные собаки не приучены ждать. К тому же, с такими серьезными травмами долго бы она на воле не прожила – скорее всего, попала бы под колеса машины. Значит, ее кто-то выкинул, когда она стала не нужна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741129" frameborder="0"></iframe> Собака Сальса снова учится ходить после травмы.Видео: Анастасия Вайман

Согласно новому закону, держать собак в пункте кратковременного содержания дольше месяца нельзя. За это время всех пойманных животных вакцинируют, чипируют и кастрируют. И если собаки не агрессивные, их выпускают обратно на волю.

Но Настя понимала, что Сальса на улице не выживет. Поэтому забрала к себе.

даже не смотря на свою болезнь, Сальса - очень счастливая собака. Фото: Анастасия Вайман

«КОМУ НУЖНА БЕЗДОМНАЯ СОБАКА-ИНВАЛИД?»

Сейчас Сальса медленно, но верно идет на поправку. Ей уже намного лучше, и она продолжает побивать собственные рекорды. Настя считает, что через полгода собака сможет самостоятельно ходить, без помощи поддерживающих корсетов. И вот тогда с ней придется расстаться.

- Это всегда безумно тяжело: ты почти год проводишь с животным бок о бок. Привязываешься к нему, но понимаешь, что настанет момент, когда его придется отдать, - тихо рассказывает Настя, а в голосе звучит грусть.

Девушка считает, что через полгода Сальса сможет ходить сама. Фото: Анастасия Вайман

Помимо Сальсы у девушки еще много четвероногих друзей, которым нужна ее помощь. Но 100% внимания она может уделять только одной, ей необходимо время и пространство для того, чтобы спасать других собак.

- Сейчас я даже не думаю о том, чтобы кому-то ее отдать. У нас люди и просто бездомных животных не берут, чего уж говорить про бездомную собаку-инвалида? Кто будет с ней возиться?

Выздоровевшую Сальсу будут пристраивать, но шанс на то, что она, наконец, обретет настоящий дом, очень малы. Но они есть. Все-таки слишком много шагов она уже сделала на тернистом пути выздоровления.