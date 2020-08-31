«Училась ходить с нуля»: на Урале собака, у которой отказали все лапки, ищет любящих хозяев

Сальсу подобрали под Горным Щитом, она не могла ходить - только ползать. Но стараниями волонтеров она снова научилась бегать. Фото: представлено Анастасией Вайман

В конце октября того года мы рассказывали историю полуторагодовалой Сальсы – очень необычной собаки с большой жаждой жизни. Она – подопечная Анастасии Вайман, волонтера благотворительного фонда в Екатеринбург «Зоозащита».

У Сальсы – нарушение периферической нервной системы. Это значит, что ее мозг работает как надо, но импульсы, которые он посылает, не доходят до нервных окончаний лап. Поэтому для того, чтобы передвигаться, ей был нужен специальный корсет, который держал в равновесии все тело.

Сальсу отдали в ПКС (Пункт кратковременного содержания) неравнодушные люди, после чего Настя забрала ее к себе – не смогла пройти мимо. А обнаружили несчастную собаку под Горным Щитом. Тогда она не могла ходить. Только ползала. До сих пор неизвестно, что с ней произошло – никто не мог объяснить, как она вообще выжила.

Для того, чтобы ходить, Сальсе был нужен специальный корсет. Фото: представлено Анастасией Вайман

Согласно новому закончу, держать собак в ПКС больше месяца нельзя. В течение 30 дней животных вакцинируют, чипируют и кастрируют (или стерилизуют). И если собаки не проявляют агрессии, их выпускают обратно на волю. Но Сальса была в очень плохом состоянии – Настя понимала, что она просто не выживет на улице. И потому забрала к себе.

- Когда я ее только взяла, она боялась подъезда и «расползалась». Речи о ступеньках вообще не было. Страх сковывал все лапы и подживал хвост, - вспоминает Настя.

Но Сальса – очень целеустремленная собака, которая не желает признавать свой диагноз. И уже через несколько месяцев она научилась ходить. И не просто ходить – теперь она бегает без чьей-либо поддержки. Пока все также неуклюже: лапы немного не слушаются, расползаются в стороны, но уже сейчас ступеньки или бортик дивана, на который она долго не могла запрыгнуть, теперь – не проблема.

Сейчас Сальса много гуляет, постоянно бегает, виляя хвостом, и благодарно слушается свою спасительницу – Настю. Сама волонтер отмечает, что собаке уже можно искать постоянный дом с любящими хозяевами.

- Особый уход за ней не нужен, главное, чтобы потенциальный хозяин понимал, что собака с особенностями. Жить Сальса может в квартире или внутри частного дома, желательно, чтобы были ковровые покрытия, так как без них она будет все время скользить и падать, - предупреждает Настя. – Она может быть не единственным членом семьи, дружит с другими собаками и кошками.

Сальса - счастливая собака, которая радуется жизни и не желает признавать свой диагноз. Фото: представлено Анастасией Вайман

Никаких лекарств для Сальсы тоже не надо. Главное для нее сейчас – это любовь, преданность и тепло, которое подарит ей новый хозяин. Если вы вдруг хотите взять Сальсу себе, позвоните Анастасии Вайман: 8-965-521-99-23.

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