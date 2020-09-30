Участники коллектива уже несколько лет судятся с бывшим директором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские пельмени» продолжают судиться со своим бывшим директором и коллегой Сергеем Нетиевским. Юмористы не могут поделить деньги, заработанные во время совместных выступлений, а также кому принадлежит товарный знак. Сегодня Арбитражный суд Москвы взыскал с шоумена 1,5 миллиона рублей в пользу коллектива. К слову, это не первый иск, который выиграли «пельмени».

- Столько составили издержки по суду, который длился 3 года и был проигран Сергеем Нетиевским. Команда смогла отстоять от нападок бывшего директора свои права на архивные материалы шоу, - рассказал нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

Конфликтовать друг с другом юмористы начали в 2016 году. Тогда Сергей Нетиевский как раз покинул шоу со скандалом. Коллеги обвиняли его в присвоении денег, а также использовании товарного знака «Уральские пельмени» в своих коммерческих целях. Разойтись по мирному не получилось и тогда в обе стороны полетели иски.

Сергей Нетиевский ушел из шоу со скандалом в 2016 году. Фото: предоставлено Сергеем Нетиевским

За все эти годы Сергей Нетиевский проиграл суды на 5 миллионов рублей, заявляет директор Евгений Орлов. А вот сам бывший «пельмень» говорит, что никому ничего не должен.

- Кому то очень выгодно писать, что Нетиевский проиграл суды и у него есть судебный долг. В который раз заявляю, я никому не проиграл ни одного суда, они еще только предстоят. Никаких судебных долгов у меня нет. Поэтому информация об этом - очередная клевета, идущая от руководства «Уральские пельмени» с целью - полить меня грязью в СМИ. Суд проиграла компания, в которой у меня есть 50 процентов участия, и она дальше будет защищать свои интересы, так как была лишена активов, благодаря действиям нынешнего руководства коллектива «Уральские пельмени», - рассказал «КП» Сергей Нетиевский.

Также Сергей Нетиевский говорил, что конфликт начался из-за самого первого концерта, который вывел шоу «Уральские пельмени» на федеральное телевидение. В 2009 году уже известная команда КВН выступила на СТС с юбилейной программой и после этого стала регулярно появляться на телеканале.

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