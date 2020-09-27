Взялся за старое: автохама «Ты кому сигналишь, дядя?» задержали за хулиганство

В 2017 году Новоселова приговорили к двум годам колонии за нападение на таксиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый автохам Игорь Новоселов вновь попал в криминальную хронику Екатеринбурга. Но на сей раз ему не вменяют угрозы автоматов или беспредел на дороге. В полиции на него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». А это штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Впрочем, даже самое суровое наказание может показаться Новоселову пустяком после двух лет в колонии.

Что именно натворил хулиган пока не ясно, но за время своего задержания он успел повздорить с начальником отдела полиции № 3.

- На Игоря Новоселова составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», он ожидает решения суда, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Всероссийская «слава» пришла к нему в 2013 году после того, как в Интернете появилась запись с видеорегистратора. На ней еще тогда 20-летний парень угрожает ножом мужчине, который осмелился посигналить нарушавшему правила Новоселову.

- Ты кому сигналишь?! - кричал он, размахивая оружием у лица водителя «Хендая». - Ты кому сигналишь, гнида? Ты кому сигналишь, дядя? Че, ты мне палец показываешь?! Я проткну тебя щас!

В мае 2017 года Игоря отправили в колонию за нападение на таксиста и общественника Владимира Рудякова.