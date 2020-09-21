Пришлось покупать резиновую куклу: убийца девушек в Екатеринбурге пожаловался на измены жены

Алексей Александров признал вину в двойном убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше недели остается до оглашения приговора убийце двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Речь о 35-летнем инженере Алексее Александрове, которого не могли поймать больше года.

Это дело уникально в своем роде: преступник самостоятельно готовился к возмездию за тяжелое детство на протяжении пяти лет, а от показаний Александрова волосы встают дыбом.

Интересы семьи убитой Ксении Солтановой в суде представляет адвокат Дмитрий Ушаков. Бывший следователь Следственного комитета написал колонку, в которой отметил самые важные детали трагической истории. С разрешения автора приводим ее полностью.

ДЕЙСТВОВАЛ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Данное дело уникально во многих вещах, так как преступление совершено в месте со всех сторон окруженное видеокамерами, поражала жестокость совершенного преступления, его характер – стрелявший прекрасно подготовился к совершению преступления.

Уже на начальных стадиях расследования уже стало ясно, что стрелок прекрасно подготовлен – у него с собой отсутствовали средства связи, он прекрасно ориентировался на местности, выбрал транспорт – позволяющий ему подойти и отойти к месту преступления не используя дороги общего пользования, имел хорошее оснащение – винтовку, позволяющую стрелять беззвучно и пулями которые невозможно инфицировать. Тем более пневматическая винтовка как орудие преступления такого рода применялось преступниками впервые, стрелок имел с собой приборы ночного видения, систему наведения стрельбой.

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Фото: предоставлено семьями убитых

У жертв преступления, обычных гражданских лиц, двух девушек не было шанса спастись. После совершения преступления, преступник в перчатках хладнокровно перетащил еще живых девушек в лесополосу, что затруднило раскрытие преступления.

При таких вводных данных, исходя из качества осмотра места происшествия, возникла уверенность в том, что действовал профессионал – бывший или действующий военный, сотрудник правоохранительных органов или профессиональный киллер.

Огромные объемы проведенных экспертиз не давали никаких результатов, сплошное прочёсывание жилых массивов, изучение телефонных соединений, лиц ранее причастных к совершению преступления не давало никаких результатов. Сами девушки имели высшее юридическое образование, в круг их друзей и одногруппников - входило много действующих сотрудников правоохранительных органов – сотрудников ФСБ, МВД, Следственного комитета. Были проверены все места их работы, но это не приносило результат.

ИЗУЧАЛ ГИТЛЕРА И ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ БОЯ

Несмотря на великолепную подготовку и знание местности, прекрасное образование преступник перехитрил сам себя. Он выбрал редкий вид оружия, такое есть далеко не у каждого охотника. В этом его был главный промах, несмотря на то, что винтовку он модифицировал – комплектующие к ней он все равно приобретал у заводов изготовителей и небольших предприятий. Методичная проверка каждого купившего наборы для модификации винтовки, ее усовершенствования принесло свои плоды.

Расследованием дела занимались следовали, которые методично человека за человеком проверяли на предмет причастности. Использовали СМИ для дезинформации преступника, выбрасывая журналистам новости и материалы которые проверены и не относятся к совершенному преступлению.

Александров объяснил свой поступок "сложным детством" и постоянным стрессом в школьные годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таким образом, был установлен Алексей Александров. Обычный рядовой инженер, работающий на заводе, с семьей, сыном. В то же время Александров имел прекрасное образование, позволяющее ему подготовить винтовку, свои собственные станки, опыт стрельбы с раннего девства и не реализованные обиды. Что оторвалось, отломилось в голове этого преступника не ясно никому, зачем человек вооружился, изучил гигантское количество литературы – тактики ведения боя.

В его голове родилась сумасшедшая идея возмездия за свою жизнь, за свою несостоятельность. Жить с женщиной, которая ему изменяет. Изменять ей с резиновой куклой - как слабость собственного характера и духа.

Он как зверь стал рыскать по уктусскому лесопарку в поисках случайных жертв, беспомощных и не способных оказать ему сопротивление. Он абсолютно доминировал над ними. Не факт, что девушки даже видели его, он как трус, стрелял из леса, наводя не видимый для потерпевших лазер им прямо в голову и прекрасно видя их в монокуляр.

Прокуратура запросила для Александрова пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде он ссылался на стресс, на то, что он слаб, но это не помешало ему взять и тащить раненых девушек в лес, видя, как они страдают и мучаются в предсмертных конвульсиях. В дальнейшем в течение полутора лет он следил за ситуацией и ее развитием, боялся поимки и уничтожал следы.

Отметим, что прокуратура запросила для Алексея Александрова пожизненный срок.

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