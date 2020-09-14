Работает на заводе, воспитывает сына: что известно о жене убийцы девушек в Екатеринбурге

Алексей Александров признал вину в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге близится к концу суд по самому громкому делу последних лет – убийству девушек на горе Уктус. Мы уже многое знаем о стрелке – 35-летний инженер Алексей Александров. Уже после задержания он признался, что выбрал Ксению и Наталью на роли жертв по «программе возмездия». Всего в девушек он выпустил восемь пуль из своей уникальной пневматической винтовки, которая по своей мощи не уступала охотничьему ружью.

Юлия не стала давать показания против своего мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Но что известно о супруге предполагаемого убийцы? Ее зовут Юлия Александрова, 32 года. У пары есть общий сын, семья жила в районе Южного автовокзала. Женщина работает на том же заводе. Сейчас она одна воспитывает ребенка.

Несколько месяцев назад мы попытались поговорить с Юлией во время ее прогулки с сыном. Но она отказалась отвечать на вопросы. Лишь заявила, что ее муж невиновен.

Фото: СОЦСЕТИ

Давать показания против, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников".

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