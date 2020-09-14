Стрелял в головы с пяти метров: появилось видео убийства девушек на Уктусе в Екатеринбурге

Подсудимый использовал пневматическую винтовку и прибор ночного видения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подходит к концу суд по самому громкому делу последних лет – убийство двух девушек на горе Уктус. Вечером 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса были застрелены Ксения Солтанова и Наталья Кузенцова. На следующее утро тела обнаружил грибник: Ксения была мертва, а за жизнь Натальи еще неделю боролись врачи больницы № 24.

Поймать предполагаемого стрелка удалось лишь через 16 месяцев, им оказался инженер завода имени Калинина Алексей Александров. На первом же допросе он сознался в преступлении и подробно рассказал, как убивал девушек.

Александров расстрелял девушек, а потом оттащил тела в лес Фото: Олег ГАЛИМОВ

Уже в ходе следствия выяснилось, что истинными мотивами чудовищной расправы послужило «трудное» детство обвиняемого. В школе над ним издевались, а в техникуме задиры отбирали деньги. Вот, что написал в своих объяснениях Александров.

- В детстве у меня были воображаемые друзья. Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нет. Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня. Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка, - написал подсудимый.

Кроме этого при объяснении своих мотивов он указал, что убить девушек ему приказала «программа возмездия». При этом Алексей был признан вменяемым, с психологического учета его сняли в 2013 году.

- В 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон. При обнаружении целей была дана команда «огонь», - говорится в материалах уголовного дела.

УБИВАЛ СО СПИНЫ

Отвечая на вопросы родителей девушек Александров заверял, что не делал контрольных выстрелов. Мол, уходил и видел, что Ксения и Наталья еще дышат. Начинал стрельбу он с расстояния около пяти метров. Всего он выпустил восемь пуль: три в Ксению, пять в Наталью.

Последняя пыталась закрыться коробкой из под пиццы, но позже получила контрольный выстрел в глаз. Александров использовал личную пневматическую винтовку, которая был модернизирована. По словам экспертов, скорость пули была близка к тому показателю, который имеет охотничье ружье.

Александров немногословен, он даже не смог внятно ответить на вопросы своего же адвоката о событиях дня убийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 14 сентября, в Свердловском областном суде впервые показали видео с камер подъемника.

Уктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерей

В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

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