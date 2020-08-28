Что пообещал Коляда, ждать ли зимней Ночи музыки и кого привьют от COVID-19 первыми: отвечает вице-губернатор Павел Креков

Павел Креков пришел в гости на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях стартует новый учебный год – время новых вызовов, связанных с коронавирусом. Вакцинировать население начнут не раньше середины октября, поэтому сентябрь – время дополнительных рисков.

На актуальные вопросы региональной повестки дня на радио «КП-Екатеринбург» ответил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Павел Владимирович, на днях стартует новый учебный год. Что вам запомнилось, когда Вы сами учились в школе?

- Это драматичная история. Я отношусь к людям, которые не с самым большим желанием ходили в школу. Если бы мне тогда сказали, что в будущем я буду работать учителем, завучем, директором, я бы сильно удивился. Не могу сказать, что любил школу. Но начальная школа, первая учительница – это святое.

Заместитель губернатора Свердловской области поставит прививку от коронавируса в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Год непростой для школьников и их родителей. Будет ли что-то в этом году проходить онлайн?

- В главном – нет. Все, что касается дистанционных форм – это вещи, которые могут помочь, сопутствовать, существовать параллельно. Это вспомогательные элементы обучения.

Мы начинаем классический учебный год. Но мы начинаем его в условиях пандемии. Поэтому в сентябре разгрузим субботы, а в октябре нужно будет в октябре привиться от COVID-19.

- А как будут работать секции и кружки?

- Традиционно вся система дополнительного образования начинает работать чуть позже, чем система общего образования. Потому что должен пройти небольшой период выбора кружков и записи в них. Нужно определиться, куда пойти, ведь выбор очень большой. То есть числу к 7 – 10 в сентябре и так далее, система дополнительного образования начнет работу. Скажу откровенно: в ближайшее время появится указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, где будет прописано время начала работы учреждений системы допобразования.

КОРОНАВИРУС

- Если окажется, что ученик заболеет, процесс обучения нарушится?

- Сначала обследуют тех, кто контактировал с заболевшим учеником. Если у кого-то в классе обнаружат коронавирус, их отправят лечиться. Какое-то время класс (не школа, а именно класс) побудет в карантинных условиях, пока не поступят результаты обследования. Это 2-3 дня. Это классическое эпидрасследование: у кого находят COVID-19 – отправляют на лечение, остальные продолжают учиться в обычном режиме.

Павле Креков ежедневно информирует общественность о ситуации с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не все верят официальной статистике. На чем она основана?

- Есть очевидные вещи, с которыми невозможно спорить. Наличие пациентов на больничных койках, количество людей, проходящих по месту жительства, которые легко переносят коронавирус. С этим не поспоришь. Мы опираемся на данные лабораторий и на количество больных. Ежедневно в больницах высвобождается около 10% коек. Также в домашних условиях выздоравливают по 40 человек, включая 5-6 детей.

Сегодня дома продолжают лечиться 1 041 человек, в выходные эта цифра опустится ниже отметки в 1000 пациентов. Это очень хороший показатель. Мы сейчас стали отправлять в больницы тех, кого раньше держали дома. И все равно каждый день чуть больше свободных коек. Значит, тренд есть, но тренд – вещь хрупкая.

- Когда начнется вакцинация населения от коронавируса и с кого начнут?

- Примерно в середине октября. Вакцину пока не выбрали. Сначала прививки поставят специалистам, которые работают с людьми: учителям, медикам и, возможно, сотрудникам правоохранительных органов.

Я сам один из первых поставлю прививку от коронавируса, как и мои родственники. При этом вакцинация будет добровольной.

ТЕАТРЫ

- Драматург Николай Коляда на днях фактически объявил голодовку из-за того, что театры закрыты. Вы с ним по этому поводу общались?

- Я с ним регулярно общаюсь, мы в приятельских отношениях, которые я очень ценю. Это интересный, харизматичный человек, немного хулиганистый.

По счастью, голодовка не началась, в этом нет необходимости. Мы договорились, что первый спектакль 9 сентября посмотрим вместе с областным министром культуры. Николай Владимирович поклялся обеспечить все меры защиты. Этот человек не дает нам скучать. Коляда-театру будем помогать, это наш бренд.

- А почему так долго тянули с открытием театров, кинотеатров, концертных залов?

- Не тянули. Просто это произошло тогда, когда сложился твердый тренд на снижение заболеваемости.

Политик и драматург - давние приятели Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Заявление Коляды повлияло на решение губернатора открыть театры?

- Нет. Указ готовится несколько дней. Он уже был подготовлен. Вообще, новый сезон в театрах начинается где-то в середине сентября. Поэтому дополнительную харизму это заявление придало Коляде, но не более.

- Павел Владимирович, Ночь музыки все-таки состоится или нет?

- Состоится, но позже.

- То есть нам первую зимнюю Ночь музыки ждать?

- Мы сейчас смотрим, как лучше это сделать. Встретимся с учредителями и организаторами. Скоро мы озвучим дату.

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