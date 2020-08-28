Как будет учиться класс, если ученик заболеет коронавирусом: отвечает свердловский вице-губернатор

Обучение, несмотря на коронавирус, будет вестись в привычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом нового учебного года многих родителей учеников школ Екатеринбурга и Свердловской области волнует: что будет, если кто-то из учеников в классе заболеет коронавирусом? Как продолжат обучение остальные?

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, в этом случае процесс обучения будет продолжен. Будут приняты меры, что и в ситуации с обычным гриппом.

- Сначала обследуют тех, кто контактировал с заболевшим учеником. Если у кого-то в классе обнаружат коронавирус, их отправят лечиться. Какое-то время класс (не школа, а именно класс) побудет в карантинных условиях, пока не поступят результаты обследования. Это 2-3 дня, - рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков «КП-Екатеринбург». – Это классическое эпидрасследование: у кого находят COVID-19 – отправляют на лечение, остальные продолжают учиться в обычном режиме.

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