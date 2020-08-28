Когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают кружки: отвечает вице-губернатор

Кружки и секции в уральских секциях откроются до середины сентября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартует новый учебный год, который пройдет в привычном режиме.

Поэтому многих родителей волнует вопрос: когда начнут работать секции и кружки в школах и учреждениях дополнительного образования в Екатеринбурге и Свердловской области?

- Традиционно вся система дополнительного образования начинает работать чуть позже, чем система общего образования. Потому что должен пройти небольшой период выбора кружков и записи в них. Нужно определиться, куда пойти, ведь выбор очень большой, - рассказал «КП-Екатеринбург» вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. – То есть числу к 7 – 10 в сентябре и так далее, система дополнительного образования начнет работу. Скажу откровенно: в ближайшее время появится указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, где будет прописано время начала работы учреждений системы допобразования.

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