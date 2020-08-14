«Мне угрожали те, кто хотел словить хайп»: Покрас Лампас о скандалах вокруг Метасупрематического креста

Известный художник Покрас Лампас дал "КП" большое интервью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти год прошел с того момента, как на Уралмаше был нарисован скандально известный «Метасупрематический крест». Работу молодого, но уже всемирно известного художника Покраса Лампаса, атаковали и православные активисты, и даже дорожные рабочие, которые пытались закатать «крест» в асфальт. Несмотря на это, Покрас снова прилетел в Екатеринбург. И опять творить. На этот раз в рамках нелегального уличного фестиваля «Карт Бланш».

За сутки он успел создать в городе две работы: одну снова на Уралмаше, вторую в сквере у Драмтеатра. Но и в этот раз нашлись вандалы, которые подпортили современное искусство. Хулиганы нарисовали поверх картины мужские половые органы. Покрас унывать не стал и отправился реставрировать работы. А заодно поговорил с «Комсомолкой».

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в фестивале "Карт-бланш" Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЭТО НЕ СКАНДАЛЫ, ЭТО ИГРА»

- После всех событий, которые произошли с тобой в прошлом году в Екатеринбурге, очень неожиданно, что ты снова сюда вернулся. Почему? Ребята из «Карт-бланша» сами пригласили?

- Я считаю, что в Екатеринбурге у меня всегда много поддержки и внимания, и очень много добрых слов всегда звучит в адрес моих работ. Критика – это тоже хорошо. Если критика конструктивная, она имеет место быть по отношению к искусству. Искусство может абсолютно не соответствовать чьей-то философии, вкусу или взглядам. Я открыт к дискуссии, поэтому я сюда с радостью возвращаюсь. Меня здесь часто ждут и часто мне помогают.

- Возникают мини-скандалы…

- Ну, это не скандалы, это такая игра, я думаю, больше.

- На «Карт-бланш» почему согласился приехать?

- Мне кажется, это суперский опыт. Здесь отличные ребята, здесь свое комьюнити, свой взгляд на улицу, подход к тому, что может появиться на улице, и сама свобода того, что может появиться на улице. Я считаю, это прекрасно.

- Многие критикуют организаторов фестиваля «Карт-бланш» за то, что они «слились». Если в первый год они приглашали более провокационных художников, то в этом году в нем принимают участие такие известные личности, как ты. Как считаешь, насколько это справедливо?

- Это, на самом деле, сложно, потому что я, как художник, открыт вообще ко всем видам работ. Искусство искусству – рознь. Искусство доступно многим, каждый может сказать, что он художник, взять в руки краски и сделать свое заявление, и дискутировать на эту тему. Я знаю, что в этом году на «Карт-бланш» приезжают 55 художников. И 100% там очень много неизвестных ребят и ребят, которые были в прошлых годах. Много новых имен, я многих встречаю, мы общаемся, все друг с другом знакомятся. Прекрасно, что есть комьюнити, которое друг друга поддерживает.

Покрас Лампас рассказал о скандальном "Кресте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО»

- Больше всего людей в Екатеринбурге знают тебя как автора креста. Все то время, пока ты работал над «Метасупрематическим крестом» на Уралмаше, была ли со стороны православных активистов (или их сторонников) агрессия лично к тебе?

- До конфликта мы не довели. Да, мне поступали какие-то угрозы, сообщения в директ, но я не стал бы причислять этих людей к православным активистам. Угрозы могли быть от агрессивных людей или от тех, кто настроен разжечь скандал, или хотел бы «словить хайп» на такой популярной теме. Я очень много видел со стороны православных людей комментариев, так как у меня очень большая аудитория, в том числе многие – верующие. И они говорили, что их это не оскорбляет. Я, как художник, часто формирую определенные взгляды, и так как я действительно очень много времени посвящаю культуре, тому, как формируется письменность, тому, как формируется городская среда и новые смыслы в этой среде. Для меня было важно не уходить в конфликт, а разобраться в причинах.

Покрас признался, что хотел бы пожить в Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Метасупрематический крест» не пережил зиму. Как думаешь, в чем проблема? Краски были не очень хорошими? Будешь ли ты восстанавливать крест?

- Причина в том, что это роспись не на асфальте, а на плитке. На асфальте люди ходят, все быстро затирается. А плитка не так сильно впитывает краску. Обычно краска, которой расписывают – двусоставная эпоксидная. Это состав, который может прослужить много лет. Но, так как это все-таки фестиваль, мы работали с другими красками, которые подвержены асболютно всем воздействиям окружающей среды. А в Екатеринбурге довольно агрессивная погода: повышенная влажность, перепады температур, морозы. Все это не может сказываться позитивно на образе работы… Я считаю так: для зрителя увидеть расцвет какой-то надписи или художественного высказывания, потом постепенное какое-то старение – это тоже погружение в жизнь, которое не всегда линейное. На самом деле не всегда, когда такие вещи происходят, это плохо. Это происходит так просто потому, что так устроен мир, так устроена краска, так устроена площадь. Когда мы смотрим на полотна художников и видим, что они потрескались, мы же это принимаем.

- Но, тем не менее, их реставрируют…

- Далеко не всегда. Я могу сказать, что некоторые полотна осознанно оставляют с этими несовершенствами. Конечно, не допускаются разрушения полного полотна, но вот какие-то детали времени там уместны. Можете даже посмотреть на то, как выглядит «Черный квадрат» Малевича. Он не выкрашен в идеально черный квадрат, у него есть своя необычная фактура.

- А «Крест», в итоге, ты планируешь восстанавливать или оставишь все как есть?

- Мне кажется, это решение не только от меня должно идти. Оно должно идти от города, от фестиваля, от огромной команды, потому что это, в первую очередь, ресурсы. Если вдруг общественное сознание сделает, например, публичную дискуссию, вместе решит, что можно восстановить эту работу, объявит открытый сбор средств, я с удовольствием прилечу и помогу с восстановлением. Со своей стороны я всегда открыт, но понимаю, что за этим стоит очень много работы, ресурсов, людей, и уверен, что это не так уж просто сделать.

У художника очень много вдохновителей, но он и сам любит делиться опытом с новичками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Стенограффия» в этом году проходит с 17 по 27 августа. Ты, наверное, знаешь, что она сначала проиграла конкурс от администрации города, но затем благодаря поддержке губернатора все-таки смогла организоваться. Ты будешь в этом году участвовать?

- В этом году в их программе я точно не заявлен. Но я со «Стенограффией» очень хорошо общаюсь, виделся с ними по приезду, мне было очень важно узнать, что они в этом году будут присутствовать в городе, что они все-таки нашли поддержку и спонсирование. Я считаю, это отлично, и я с радостью поддержу работы других художников, которые в этом году участвуют на фестивале. В этом плане у меня нет какого-то эгоизма, что я обязан присутствовать на фестивале. Наоборот, я считаю, это правильно, когда фестиваль приглашает разных художников. Он дает высказаться не только мне, но и вообще всем.

- Насколько сильно тебя задело то, что его пришлось переделывать?

- Меня это не задело, скорее, заставило задуматься о многих вещах. Как искусство существует в городской среде, как сталкиваются полярные мнения, и как работа становится определенным конфликтом интересов, которые изначально не были заложены. Это вопрос дискуссий. Вопрос позиции художника, общества. Как раз то, чем интересно искусство, когда оно выходит за рамки мастерской художника.

- Насколько я помню, перед тем как рисовать на Уралмаше, ты сам изучил историю микрорайона. Проводил ли ты опрос среди местных жителей?

- Сам по себе опрос провести невозможно. Искусство делается не с точки зрения опроса. Искусство делается с целью поменять тот или иной смысл. У этой площади был о очень много кровавых дней. Потому что 1990-е годы не прошли бесследно для тех, кто там живет. И я очень хотел стереть из памяти людей этот момент. Хотел поставить на его место предыдущий этап, который был связан с промышленным развитием города. Это наш авангард, конструктивизм, архитектура, которая там была заложена, графический дизайн. Пространства, которые были созданы, - это все наша история, которой мы гордимся. Для многих это пример для подражания и вдохновения, в том числе и за границей. Я очень хотел убрать негативный смысл и вернуть яркий и сильный…

- А в итоге все равно все пошло немного не по плану…

- К сожалению, невозможно такие вещи контролировать заранее. К тому же, я действительно считаю, что многие рады, что там появилась подобная работа. Простой пример: я вижу фидбэк в Instagram, когда сотни тысяч людей видят эту работу и высказывают свое мнение. Я не удаляю комментарии. Они в большинстве позитивные. И для меня это определенный показатель того, что есть смысл вкладывать свои силы, здоровье и объединять так много людей вместе.

Долго работы не прожили - уже через несколько часов после создания на них нарисовали нецензурные картинки. Покрас решил их исправить Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Год уже прошел, наверняка ты задумывался, что можно было сделать, чтобы предотвратить скандал?

- Я считаю, что все сделал правильно. Скандал был не по причине моих действий. А потому, что эту работу начали закатывать. Очень важно объяснить взаимосвязь. Когда новость попадает на федеральный уровень, она в подводке имеет очень мало информации о работе. Я почти не видел в новостях федеральных СМИ, чтобы они рассказывали, что площадь была написана ровно по контуру креста, который там был заложен, что это связано с историей этого района… Естественно, вещи, которые происходят не по моей вине, я предсказать не могу. На мой взгляд, я всегда очень профессионально вел дискуссию и указывал источники моих действий. Закатали ее уже в августе, а делал я ее в июле, прошло время. За это время не было негатива. Это все часть истории. Я абсолютно не жалею. Для меня было важно вернуть мир в город. Не потому, что я боюсь угроз, а потому, что я хочу, чтобы дискуссия была в рамках правового поля.

«Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ»

- У тебя довольно много разных многомиллионных контрактов и в России, и за рубежом. Но ты все равно порой рисуешь бесплатно. И вот что тебе нравится больше?

- Мне кажется, контракты – это не совсем кабала, когда тобой владеют. Это тоже свободный проект, просто сделанный не для улицы, а для другой среды, на других условиях и, порой, с другими масштабами и рисурсами. Я также порой привлекаю в коллабы неизвестных творческих ребят, которые помогают мне с ведением проекта, с продакшном. Мы часто делаем что-то для города, когда работаем с брендами. Мы делаем какие-то вещи, которые попадают в глобальную повестку того, что сейчас происходит в мире на стыке искусства и вообще творчества. По поводу улицы – такой же вопрос. Мне кажется, не нужно приходить на улицу, потому что так надо сделать.

- Ты создал не так давно TikTok, в котором не только показываешь работы, но и объясняешь подписчикам, новичкам, как происходит кастомизация, и вообще делишься своим опытом и советами. Это вообще частая практика у тебя?

- Наверное, стоит признать, что в Instagram у меня почти нет новичков. Если посмотреть на аудиторию моего Instagram, то там у меня до 18 лет 3-5% всех подписчиков. Это очень малое число, учитывая, что многие люди вообще из-за границы, с ними надо преодолевать языковой барьер. Поэтому тик-ток для меня – это площадка с новым поколением, которое тоже имеет большой интерес к искусству, опыту и к основам, которые я для себя когда-то узнавал, когда у меня были различные мастер-классы, перфомансы, лекции. TikTok – это не просто среда, в которой можно развлекать тем, что ты там, например, танцуешь или что-то делаешь, это прекрасная площадка для того, чтобы делаться знаниями в понятном формате с молодыми ребятами. Я и дальше обязательно буду делиться опытом, мне это нравится.

В помощь себе Покрас привлек всех желающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В каждой твоей работе есть фразы или в некоторых просто символы? Насколько тщательно ты подбираешь фразы для работ? Есть какой-то определенный принцип, по которому можно читать фразы в твоих работах?

- Да, у меня во всех работах зашифрованы фразы или слова. Принципа определенного не может быть, потому что моя история – это как раз про поиск новых принципов. Это эксперименты. Я могу в процессе эксперимента признать, что что-то получилось лучше, что-то хуже, но если я буду все повторять по привычной схеме, мне самому в какой-то момент это станет недостаточно интересно. Я сказу так: когда мы погружаемся в мир художника, мы должны начинать с азов. У меня есть работы, которые очень легко прочесть. И в этих работах можно найти отсылки к более сложным формам, которые используются в более сложных работах. Моя задача – это делиться абсолютно разными вещами, и текстами, и смыслами, и расшифровками букв. Чтобы погрузить, арссказать, вдохновить и, возможно, дать какое-то знание, которое они сами потом будут использовать в своих работах.

- У тебя очень много масштабных работа, как в России, так и за границей. Есть какая-то особенно любимая?

- У меня очень много любимых работ. Я очень люблю «Метасупрематический крест». Это не шутка. Мне реально очень нравится эта работа! Я очень люблю роспись на крыше дворца Итальянской Цивилизации, свои полотна, эксперименты с диджитал-технологиями. Это все часть меня. Даже если работа мне кажется визуально неправильной, я все равно ее люблю, потому что она стала ступенью к новым вершинам.

- Ты считаешься основоположником каллиграфутуризма. Но есть ли у тебя такие художники, на которых ты ровняешься, с которых берешь пример, возможно?

- Их очень много. Они пришли из современного искусства и каллиграфии, которые потрясающие в своей каллиграфии, они вдохновили меня на эксперименты. Есть художники 20 ого века, начиная от Малевича и заканчивая Энди Уорхолом, Китам Харингом, Жан-Мишелем Баския. Это длиннейший список тех, кто на меня влияет. Я подписан в Instagram на 1000 людей, из которых больше половины это художники. Я постоянно в процессе. Пропускаю через себя очень много информации и образов.

Во время работы художник раздавал автографы - прямо на одежде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А с чего вообще начался твой стиль? Можешь отследить момент, когда ты стал популярным?

- Я очень много писал, рисовал буквы. Писал буквы на улицах, на стенах, в тетрадках, в фотошопе. Мне кажется, популярным становишься, в том случае, если ты регулярно что-то делаешь качественно и круто и меняешь представления о каких-то вещах. Это может быть все что угодно. Роспись, лекция, проекты. Есть классный проект росписи крыши Красного Октября или Дворца Итальянской Цивилизации в Риме, мимо которых нельзя пройти и не рассказать о них.

- Ты, может, назовешь меня конспирологом…Одна твоя новая работа находится на Уралмаше, другая в сквере, где в прошлом году были протесты. Это специально?

- Я почувствовал, что должен быть именно здесь. У меня была гигантская картотека из адресов, стен. Я увидел на Уралмаше самую важную вещь для себя – прямоугольники, которые выглядели, как гигантская экспозиция уличных работ. Я подобные вещи делал с временными работами в Петербурге. Я знал, что я хочу сделать, и как. И я сам удивился, что это на Уралмаше. По поводу сквера примерно также. Я не знал, где находится вентиляционный киоск, но он мне понравился. И когда я узнал, где он находится, я еще больше убедился в правильности своего решения.

Автограф получила даже наша редакция! Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я БЫ ХОТЕЛ ПОЖИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

- А как ты вообще оцениваешь протесты в сквере?

- Я считаю, что Екатеринбург – очень крутой город. Потому что людям здесь не все равно. Проявление своей гражданской позиции я считаю очень правильной для любого города, и я реально уважаю Екатеринбург. Мне очень нравится ощущения у людей определенной свободы и смелости, чтобы отстаивать свои взгляды и права. Я, к сожалению, здесь не живу и очень часто узнаю что-то из новостей. Но я всегда очень внимательно читаю новости, связанные с Екатеринбургом. Всегда сверяю несколько источников. Могу позвонить ребятам местным и спросить: «А что у вас происходит?». Могу позвонить и узнать какие-то внутренние подробности.

- К сожалению не живешь? Хотел бы переехать в Екатеринбург?

- Я бы хотел здесь точно пожить и поработать в более спокойном формате. Почему «к сожалению» - это просто значит, что я не могу погрузится в повестку до конца. Потому что для этого здесь надо жить, нужно прийти, почувствовать эмоцию, послушать, посмотреть, поговорить с людьми. Я ответственно к этому подхожу.

- Ты места выбираешь дистанционно по картам или организаторы высылают фотографии?

- Фотографии, геолакации, районы - все четко. Но я выбираю по любви и по интуиции. Это может быть все что угодно: и крыша, и стены. Например, моя третья работала должна быть на улице Кирова, 65. Мне там просто понравилась архитектура пространства. Но я не уверен, что успею ее сегодня сделать.

Новую работу художника испортили вандалы, но он решил ее восстановить Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как вообще твоя семья относится к твоему творчеству?

-Уважают, поддерживают. Мы не раз говорили о той или иной работе. Но в целом я очень самостоятельный человек. И всегда на своей волне.

- Какой у тебя режим работы?

- Спать восемь часов, все остальное время работать.

- Многие называют Екатеринбург столицей стрит-арта. Насколько, по-твоему, верна такая характеристика?

- Я вообще избегаю ярлыков и шаблонов. Если это так, то это прекрасно. Если кто-то с этим не согласен, то он имеет на это полное право.

- Кроме Екатеринбурга ты еще называл Нижний Новгород, как один из городов, где много стрит-арта. Еще какие-то города можешь выделить?

- Москва, она очень интересная в своем локальном ключе, конечно, Екатеринбург и Нижний Новгород – это лидеры всего. Петербург тоже постепенно втягивается. Но пока не так активно.

- Когда тебя в следующий раз ждать в Екатеринбурге?

- Я планирую приехать в сентябре, но это пока что только планы. Зачем – не скажу, это пока секрет.

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