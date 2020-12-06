«Уральские пельмени» отсудили у своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей

"Пельмени" конфликтуют с бывшим директором с 2015 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артисты шоу «Уральские пельмени» продолжают судится со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. Юмористы не могут поделить деньги, заработанные на концертах, телепрограммах, а также кому принадлежит их бренд.

Накануне, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски четверых участников команды «Уральские Пельмени» к компании, которой руководит и владеет Сергей Нетиевский. Совокупно суммы всех исков составили более 2 миллионов рублей.

- Параллельно в другом процессе команда добилась апелляции и взыскания еще 300 тысяч рублей с этой же компании бывшего директора. Общий выигрыш команды сегодня составил два с половиной миллиона рублей, - сообщил нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

Напомним, споры между «пельменями» и Сергеем Нетиевским продолжаются с 2015 года. По словам команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала доход остальных участников. Из-за этого юмористы уволили своего коллегу. Сергей оспаривал увольнение через суд. После одного разбирательства последовала череда других.

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