Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 ноября 2020 года

За время пандемии 34 253 человека справились с инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 143 заболевших - жители столицы Урала.

Также новые случаи COVID-19 также зарегистрированы в Асбесте, Березовском, Бисерти, Богдановиче, Верхней Салде, Каменска-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других муниципалитетах.

Динамика распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии составляет 42 088 человек. Из них за это время 34 253 человека справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из больниц региона выписали 371 пациента.

Из тех, кто на сегодняшний день получает медицинскую помощь, 470 пациентов в тяжелом состоянии. 302 человека из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 202 пациента подключены к аппарату ИВЛ.

Также за сутки было зарегистрировано еще 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число жертв пандемии на 19 ноября 2020 года в Свердловской области составляет 926 человек.

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