Почему цифры в официальной статистике по коронавирусу отличаются от реальных: отвечает эксперт

Во время первой волны госпитализировали всех. а теперь только тяжелых больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью многие жители Екатеринбурга и Свердловской области засомневались в цифрах по заболеваемости коронавирусом, которые ежедневно предоставляет региональный Роспотребнадзор. Люди считают, что статистика существенно занижена и реальная ситуация сильно отличается от той, которую публикуют в отчетах.

Такого же мнения придерживается и ведущий эксперт национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Официальные цифры по коронавирусу на 12 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Болеет больше, это объективный факт, который не отражается в цифрах официальной статистики. Скорее всего, это связано с тем, что официальные цифры в большей степени отражают уровень госпитализации, нежели уровень тех, кто более бессимптомно или легкими формами, оставаясь амбулаторно на дому, - рассказывает Соловьев в эфире телеканала ОТВ.

По его словам, весной была другая стратегия: власти старались выбрать изолирующую практику, отправляли в больницы даже с подозрениями на коронавирус. Для этого обсерваторы и создавались.

- Сейчас уровень госпитализации – это, преимущественно, среднетяжелые и тяжелые формы. Поэтому ситуация сегодня сложнее. Хотя с общим коечным фондом проблем нет, есть куда расширяться, - констатирует Александр Соловьев.