«Борисов постоянно ездил пьяный»: в суде допрашивают свидетелей по делу о застреленном под Нижним Тагилом мальчике

В прошлый вторник Александру Борисову продлили содержание под стражей до 20 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде сегодня, 10 ноября, началось третье заседание по делу о гибели семилетнего Егора Коркунова. В августе прошлого года, когда он с друзьями играл у тарзанки в поселке под Нижним Тагилом, ему в голову попала пуля. Оказалось, что соседские мужики неподалеку напились и устроили стрельбу из пневматической винтовки по банкам.

Мальчик пять месяцев боролся за жизнь в больнице, но скончался 12 января, так и не придя в сознание. После этого организатора той стрельбы по банкам, 35-летнего Александра Борисова, арестовали. Его судят по статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений», за которые ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Егор во время лечения в больнице (Фото предоставлено родственниками)

Сам Борисов настаивает на том, что роковой выстрел сделал не он, а подошедший подросток, которому дали пострелять. Однако сторона обвинения отмечает, что ответственность в этом случае все равно должен нести именно Борисов.

- Он фактически руководил действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей, - рассказывали позицию обвинения на заседании в пресс-службе Свердловского областного суда.

На первом заседании, которое прошло неделю назад, Борисову продлили содержание под стражей до 20 апреля следующего года. На втором заседании допросили свидетелей по делу из числа родственников погибшего мальчика. Сегодня, 10 ноября, допрос свидетелей продолжился.

10 ноября свидетелей из Нижнего Тагила выводят на заседание по видеоконференцсвязи.

Владимир Барышников, свидетель: - В саду НТМК №7 я более десяти лет живу. Место, где была «тарзанка» мне известна. Когда мне было 12 лет, я сам ее повесил. Там каждый год менялась веревка, а так она висела всегда, это постоянное место сбора детей было.

По словам Барышникова, он часто бывал на этом месте. С места, откуда велась стрельба, «тарзанку» не видно, но хорошо слышно.

Александр Борисов задал вопрос: - Вы установили «тарзанку» для кого? - Для себя. - Вы утверждаете, что все дети из садов знали о ней. - Конечно. - Ваша часть на этой территории семь садов располагается вокруг пруда.

Адвокат Борисова: - С чьих слов узнали о событии? - Со слов мамы. - Вы говорите о месте стрельбы. Где оно? - С угла магазина на автобусной остановке. - У магазина несколько углов. Сориентируйте место расположения стрельбы. - Не могу объяснить. Затрудняюсь. - Вы только что сказали, что тарзанку плохо видно, но хорошо слышно, разъясните как. - Не могу.

Судья: - Вы возле магазина «Летний» были когда-нибудь? - Да. - Бывало, что вы были рядом и на «тарзанке» дети веселились? - Да. В летний период.

Лариса Мальцева, свидетель: - 4 августа прошлого года бабушка Егора пришла к нам за мясорубкой. Разговаривали. Внучка моя прибежала в слезах. Она плохо говорит. Сказала Егореньку застрелили, пулька попала в голову. Мы побежали на место. У бабушки Егора была истерика. Много было народу, я попросила всех отойти, вызвали скорую и полицию, Егор лежал с огнестрельным ранением головы. Борисов там был, его друг там был в камуфляжной форме. Борисова до этого лично не знала. Но внешность знакомая. Постоянно ездил пьяный на машине своей возле магазина «Летний». Друг Борисова, это с кем он стрелял. Когда видео с камер магазина мы смотрели, я увидела этого человека.

По словам Мальцевой, когда скорая помощь приехала, у Егора пульс нитевидный был. Борисов на месте происшествия был пьяный, его состояние было неадекватное, он шатался.

- Можно ведь отличить трезвого человека от пьяного. Трезвый не стал бы, наверное, стрелять у магазина. Когда полиция и скорая приехали, он скрылся с места преступления. Я пять лет в садах этих живу. Там дети часто собираются. И внучка моя с Егором дружила. Мы спокойно их отпускали, никто никогда не трогал, - рассказывает женщина. - Все люди, живущие в саду, знают, что там всегда дети собираются. С места, откуда стреляли их слышно. И видно. Мне лично видно.

- Откуда Вы узнали о случившемся? – задает вопрос Мальцевой подсудимый. Но судья этот вопрос снял, потому что свидетель об этом уже упоминал в свой речи.

- Если вы не видели, как происходило выколупывание пуль, и как я уходил, как вы могли видеть, что я был в алкогольном опьянении. - По видео видела. Говорю же: помню вас пьяным, на «Ниве» вы ездили. Адвокат просит уточнить, от кого она узнала, что пульки извлекались. - Внучка сказала, что видела человека, который ножом выковыривал пульки из дерева.

Это Егор незадолго до происшествия (Фото предоставлено родственниками)

Константин Селиванов, свидетель:

- 4 августа 2019 года я работал в магазине. Выйдя из него около четырех часов дня, увидел как стреляли. Из духового ружья, Александра видел, его друга и Кирилла, не знаю, как фамилия. Я только Кирилла, моего ровесника, из них знал. Остальных как посетителей. В том году я первый год работал. Это сезонная работа грузчиком. Вышел просто так.

По словам Константина, стреляли в тот день три человека. Стрельба велась слева за углом магазина.

- Мне кажется, что Кирилл с Борисовым не друзья. Александра и его друга вместе раньше не видел только по отдельности в магазине. Когда выходил я, там еще черный внедорожник стоял, - рассказывает в суде Селиванов.

По его словам, он поинтересовался, что молодые люди тут делают, а потом вернулся в магазин и доложил об этом начальнице. Замечаний стрелявшим он не делал.

- На березе там висела «тарзанка», и там часто дети гуляют. Если выйти из магазина и стоять перед входом, детей слышно. Место, где установлена «тарзанка», не просматривается от магазина. Там плотный лес. Но слышно все, - рассказывает свидетель. - По камере наблюдения было видно, что Александр выпивал. Видно было бутылку, как он опрокидывает. Может это и газировка была. Зашел потом кто-то в магазин и сообщил, что попали в ребенка. Меня отправили посмотреть, что случилось. Я дошел, увидел Егора без сознания. Там уже много людей было в тот момент. Александра я там не видел.

Вопросы судьи:

- На месте стрельбы было только три человека или еще кто-то?

Свидетель ответил, что не может точно сказать.

- Когда Вы выходили, слышали детей?

- В этот момент нет, не видел и не слышал. Но ты всегда предполагаешь, что они там есть. Не было слышно детей. Было слышно людей за углом. К ним я пошел.

На этом очередной допрос свидетелей на сегодня окончен. Следующее заседание состоится 11 ноября.

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