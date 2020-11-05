Самолет «Уральских авиалиний» во время вылета из аэропорта потерял трап

Расследование ЧП взято на контроль уральским транспортным прокурором. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Работники аэропорта в Красноярске 1 ноября наблюдали необычную картину. Прямо на взлетно-посадочной полосе находился огромный надувной трап. Такие используются для эвакуации пассажиров в случае внештатной посадки.

Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, трап выпал из самолета «Уральских авиалиний». Инцидент произошел с самолетом А-321. Пассажиров на борту в этот момент не было.

Каким образом надувной трап выпал из воздушного судна, а также в какой момент это произошло, выяснится в ходе расследования.

- По данному факту Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль Уральским транспортным прокурором, - уточнили в ведомстве.

Расследование ЧП взято на контроль уральским транспортным прокурором. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Кстати, несколько лет назад на слуху оказался другой самолет А-321, также принадлежащий «Уральским авиалиниям». Из-за птиц, попавших в двигатель воздушного судна, рейс пришлось экстренно сажать в кукурузном поле, а пассажиров эвакуировали как раз при помощи надувного трапа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением по важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.