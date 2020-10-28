В Среднеуральский женский монастырь нагрянула прокуратура, чтобы найти там медицинские кабинеты и врачей

Фото: YouTube

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники прокуратуры. Рейд прошел накануне, 27 октября. В обитель экс-отца Сергия приехали представители надзорного органа и специалисты регионального управления Росздравнадзора, их интересовало, как на территории оказывается медицинская помощь. Все происходящее снималось на камеру, и вскоре личный пиарщик Сергия выложил его на YouTube.

Как известно, уже несколько месяц на территорию монастыря можно попасть только с благословения Сергия, поэтому на въезде стоит закрытый шлагбаум, а охраняют его преданные «отцу» казаки. Поэтому прокуратуру остановили у дороги и не хотели пускать.

- Цель вашего визита? - спрашивает охранник.

- У нас есть решение прокуратуры города о проведении проверки. Хотим пройти на территории. Поскольку у вас здесь осуществляется лечение, в том числе несовершеннолетних, - ответили проверяющие.

По информации прокуратуры, в Спорительнице Хлебов есть медицинские кабинеты для первой помощи, кабинет УЗИ, а также там работают десятки врачей: терапевт, кардиолог, хирург, онколог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог.

Фото: личная страница в соцсети "Вконтакте" Всеволода Могучева

На территорию монастыря инспекторы все-таки попали, но только, когда на место прибыл личный адвокат Сергия.

- В ходе проверки проведено обследование строений и помещений на территории монастыря, кабинетов оказания медицинской помощи не обнаружено. Медицинская помощь гражданам, проживающим на территории монастыря, оказывается путем вызова скорой помощи или обращения в муниципальные или частные поликлиники, - написано в акте по итогам проверки.

Как сообщил адвокат Сергия Дмитрий Савченко, на днях в монастырь также без предупреждения нагрянула инспекция МЧС, которые проверяли наличие пожарных выходов. А ранее обитель уже посетили десятки других инспекторов по разным поводам.

Сергий захватил монастырь летом 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, скандал вокруг Среднеуральского женского монастыря начался еще летом, когда Сергий Романов захватил обитель. От туда сбежала настоятельница игуменья Варвара, а за ней несколько монахинь. Над Сергием было несколько церковных судов из-за его неоднозначных высказываний в сторону власти и отрицание пандемии коронавируса. Суд лишил бунтаря сана и отлучили от церкви.

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