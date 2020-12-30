Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала задержания скандального отца Сергия (Николая Романова). 29 декабря Среднеуральский женский монастырь штурмовал ОМОН, а старца отвезли на допрос к следователям, в келье велись обыски. В итоге бывшего схиигумена отправили в Москву, где в Басманном суде определили меру пресечения. Отца Сергия арестовали на два месяца.Телеведущая Ксения Собчак, считает жесткое задержания Сергия бойцами спецназа, только смотивирует сторонников старца на ответную агрессию.- Романова берут за самоуправство и призывы к самоубийству. Ровно за то же самое можно судить любого христианского проповедника. Заслуживает ли Романов наказания? Заслуживает, и мы это убедительно доказали в нашем фильме. Нужно ли было проводить такую силовую спецоперацию, учитывая предъявленные ему обвинения? Сомневаюсь. Это политическое решение, акт устрашения, а не решение, продиктованное законом. «Попробовали бы они такое в Мечети», - как писала Ваенга. Что же власти не штурмуют ОМОНом дома имамов, которые публично одобрили убийство французского учителя? Сергий Романов совершил много преступлений, реальных преступлений, но судить его нужно по закону, а не по понятиям. А пока картинка в пользу фанатиков, что поддерживают опального схиигумена, увы, - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канал «Кровавая барыня».Летом Ксения Собчак вместе со съемочной группой приезжала в Среднеуральский женский монастырь.Телеведущая готовила фильм о насилии над детьми в стенах обители. Но непрощенных гостей встретили там с кулаками. Ксению Собчак толкнули во время выяснений отношений, а ее оператору сломали руку и разбили камеру.Отметим, сейчас священник задержан по трем статьям: склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство. Еще летом отца Сергия отлучили от церкви и лишили сана. Но старец так и не покинул стены монастыря, а представителей закона и Екатеринбургской епархии внутрь не пускали.Еще одно серьезное обвинения получил отец Сергий из-за видео. Там, как считает следствие, бывший священник склоняет монахинь к самоубийству.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)