В Нижнем Тагиле при катании с горки погибла 7-летняя девочка. Трагедия произошла в поселке Старатель. Следственный комитет начал проверку, но, по предварительной информации, трагедия не носит криминальный характер. Малышка не удержалась и упала на землю. Смерть наступила из-за перелома шеи.- Ребенок с бабушкой пошли в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках во дворе, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания ребенок погиб, - рассказали детали в прокуратуре Свердловской области.Установлено, что высота самой высокой части горки составляет около 194 сантиметров.- Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила проводится доследственная проверка. Проводятся опросы, по предварительным данным проверки, имел место несчастный случай, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых выразил искренние соболезнования родителям девочки.- Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, - добавил полковник Горелых.Напомним, что сейчас в Свердловской области расследуется похищение 15-летней школьницы из Верхотурья. Сыщики уголовного розыска полагают, что к преступлению причастен мужчина, с которым девочка познакомилась по переписке в социальных сетях. Изначально к поискам девочки привлекали волонтеров, но после возбуждения уголовного дела розыском занимается исключительно МВД и СК.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».Телефон редакции:(343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru