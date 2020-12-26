Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила взяла на контроль проверку обстоятельств гибели девочки, которая скончалась во время катания на санках. К месту трагедии приезжала бригада скорой помощи, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.- Ребенок с бабушкой пошли в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках во дворе, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания ребенок погиб. Установлено, что высота самой высокой части горки составляет около 194 сантиметров, - рассказали в надзорном ведомстве.Силовикам предстоит выяснить, является ли горка безопасной для детей, в том числе будет дана правовая оценка соблюдения законодательства при установке конструкции горки.