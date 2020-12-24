На Урале возбудили уголовное дело о похищении 15-летней девушки. Речь идет о школьнице по имени Анна из Верхотурья, которая ушла из дома еще 12 декабря.С тех пор школьницу не видела ни мама, ни друзья, а телефон девушки недоступен. Ее объявили в розыск. Поиском девушки занимались полиция и волонтеры поисковых отрядов.- Исчезновению предшествовала длительная переписка во «Вконтакте», ее пропавшая девушка вела с неким мужчиной, который писал ей с фейковой страницы. Он, зная о том, что девушка является несовершеннолетней, уговаривал ее уйти из дома, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник в правоохранительных органах.В итоге девушка поддалась на уговоры и 12 декабря ушла из дома.Следователи пришли к выводу, что она похищена. По данным «КП» по факту исчезновения Анны СК завел уголовное дело по второй части статьи 126 (похищение человека, в отношении заведомо несовершеннолетнего).Приметы девушки: рост 153 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.Анна была одета в бежевый пуховик без меха. С собой имела женскую сумку черного цвета. Из особых примет у девушки следы от порезов на запястье левой руки.Если вы видели Анну или знаете, где она может быть, сообщите в дежурную часть полиции: +7 (343) 892–20–97 или 02.