Обещала вернуться, а потом выключила телефон: в Верхотурье пропала 15-летняя девочка

Фото: Лиза Алерт

В Верхотурье родители и волонтеры четвертый день ищут 15-летнюю Аню Звереву. Девочка ушла из дома 12 декабря и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

- С утра ушла из дома и обещала вернуться позже. Телефон стал недоступен, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По словам волонтеров, раньше девочка не пропадала. Аня ушла из дома в бежевом пуховике, светло-серой шапке и бордовых ботинках. С собой у девочки была черная дамская сумка.

Приметы:

Рост: 153 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые

Если вы знаете, где может находиться Аня, сообщите инфоргу поиска Дине по телефону 8-905-805-02-22 или по номерам указанным в ориентировке.