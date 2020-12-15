Обещала вернуться, а потом выключила телефон: в Верхотурье пропала 15-летняя девочка

Фото: Лиза Алерт
В Верхотурье родители и волонтеры четвертый день ищут 15-летнюю Аню Звереву. Девочка ушла из дома 12 декабря и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
- С утра ушла из дома и обещала вернуться позже. Телефон стал недоступен, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
По словам волонтеров, раньше девочка не пропадала. Аня ушла из дома в бежевом пуховике, светло-серой шапке и бордовых ботинках. С собой у девочки была черная дамская сумка.
Приметы:
Рост: 153 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: тёмно-русые
Если вы знаете, где может находиться Аня, сообщите инфоргу поиска Дине по телефону 8-905-805-02-22 или по номерам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт