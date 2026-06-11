Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Екатеринбурге

На место трагедии приехали все ответственные службы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи со смертельной аварией. Трагедия произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст».

Водителю автобуса №81 стало плохо за рулем, он пытался затормозить, но перепутал газ с тормозом, и влетел в толпу прохожих. В салоне находились 11 человек, из них никто не пострадал.

– По имеющейся на данный момент информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал с проезжей части на пешеходную зону, допустив наезд на пешеходов. Предварительно, в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще несколько пострадавших госпитализированы. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадали пять человек, трое находятся в больнице, еще двое после осмотра медиками отпущены домой. По факту ДТП возбудили два уголовных дела.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение предрейсовых медицинских осмотров водителей.

11 июня на месте трагедии образовался стихийный мемориал. Люди с самого утра несут цветы и игрушки к храму. Там будут поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших. В 15:00 пройдет панихида.