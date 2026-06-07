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НовостиЗвезды7 июня 2026 14:16

Вячеслав Бутусов посетил Уральский архитектурный университет

Лидер группы Nautilus Pompilius посетил Уральский архитектурный университет
Арина ЛИТВИНОВА
Вячеслав Бутусов когда-то сам учился в Свердловской архитектурной академии

Вячеслав Бутусов когда-то сам учился в Свердловской архитектурной академии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Музыкант Вячеслав Бутусов посетил Уральский государственном архитектурно-художественном университете. Когда лидер группы Nautilus Pompilius сам окончил это учебное заведение по специальности «архитектор-градостроитель».

- Вячеслав был награждён медалью Н.С. Алфёрова, а в честь 45-летия первого рок-фестиваля Свердловского архитектурного института — знаком «Арх-Медиатор», - написали в социальных сетях музыканта.

Встреча со студентами завершилась автограф-сессией.

Напомним, 5 июня Вячеслав Бутусов открыл фестиваль «Движение» в Екатеринбурге. Он исполнил хиты «Я хочу быть с тобой», «Крылья», «Дыхание», «Последнее письмо (Гудбай, Америка)», «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Эта музыка будет вечной», «Тутанхамон» и многие другие.