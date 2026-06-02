Суд оставил в СИЗО уральского мажора на Lexus, погубившего молодую женщину

Мужчину оставили в СИЗО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга продлили арест 24-летнему Дмитрию Гаренских. Мужчине вменяют то, что он спровоцировал смертельную аварию. В этот момент он был за рулем Lexus. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

- Продлен срок содержания под стражей до 12 августа 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, - пояснили в инстанции.

Как полагает следствие, 11 апреля вечером Дмитрий Гаренских на премиальном внедорожнике въехал в Toyota в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов.

От удара авто выбросило на встречную полосу, по которой ехала BMW. Ей управляла молодая мама. После аварии авто загорелись. Женщина скончалась в больнице. Ее полуторогодовалый сын получил тяжелые травмы.

Виновник автокатастрофы пытался сбежать с места происшествия. Однако его поймали очевидцы.