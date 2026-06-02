НовостиПроисшествия2 июня 2026 16:41

Александр Бастрыкин получит доклад по делу о свердловской школьнице с ножом

СКР занялся уральской школьницей, ударившей девочку ножом
Маргарита РАЗУМОВА
Главе СКР доложат о конфликте детей из Свердловской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о ситуации с травмами юной свердловчанки. Инцидент произошел 30 мая в Полевском на улице Розы Люксембург. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Произошла драка между девочками. Одна из них в ходе ссоры ударила другую ножом. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сказано в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что школьница пробила девочке легкое ножом после розыгрыша. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» источник, девочка предложила другой конфету. Но в фантике оказался камень вместо угощения.