Следователи возбудили уголовное дело.

В Свердловской области школьница воткнула нож в спину своей сверстнице. Инцидент произошел 30 мая в Полевском. В полиции города сообщили, что в этот день 12-летняя Светлана (имена несовершеннолетних изменены) гуляла вместе с подругами в районе дома на улице Розы Люксембург.

- К ним подошли две незнакомые девочки. В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка нанесла Светлане удар ножом в спину, - сообщили в полиции Полевского. - У нее была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Светлана была прооперирована. Сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

По данным источника «КП-Екатеринбург», конфликт произошел из-за того, 13-летняя школьница по имени Марина предложила Свете конфету. Однако вместо сладости в фантике был камень. Девочки начали ссориться, пинать друг друга, а затем Марина достала нож и ударила Свету.

Нападавшую школьницу (слева) нашли за сутки.

- Марина заказала нож на маркетплейсе. С собой носила его для самообороны, ее мама знала про это, - уточнил источник «КП-Екатеринбург». - Ее нашли за сутки. Перед Мариной опросили несколько девочек, она была последней и раскололась.

По данному факту в СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч.3 ст. 30- «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Отметим, что, скорее всего, Марина избежит уголовного наказания, поскольку ей еще не исполнилось 14 лет. Однако школьницу уже поставили на учет в ПДН.

