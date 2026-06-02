IT-специалист Мельников назвал признаки прослушки мобильного телефона

Вредоносное программное обеспечение, особенно для устройств на платформе Android, находится в открытом доступе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильные устройства могут подвергаться скрытой прослушке через вредоносное программное обеспечение. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредил специалист в области кибербезопасности Павел Мельников.

Эксперт обозначил два ключевых способа перехвата конфиденциальных данных: атака на уровне оператора сотовой связи, либо внедрение шпионского софта непосредственно в гаджет. Если выявить вмешательство провайдера рядовой пользователь не в силах, то присутствие вредоносных программ на телефоне можно распознать по характерным сбоям в его функционировании.

Вот как Мельников описал эти признаки:

- Батарея начинает быстро садиться, телефон быстро перегревается, тормозит, какие-то непонятные сообщения [возникают] на экране.

При появлении подобных симптомов эксперт посоветовал обращаться к профильным специалистам или самостоятельно запустить антивирусную проверку.

При этом, по словам Павла Мельникова, целью злоумышленников становятся только определенные категории людей. Прежде всего, в зоне риска политические деятели, госслужащие, топ-менеджеры, руководителей силовых структур и публичные персоны.

Школьники и пожилые люди редко становятся жертвами прослушки. При этом вредоносное программное обеспечение, особенно для устройств на платформе Android, находится в открытом доступе, и практически любой старшеклассник способен убедить жертву его активировать.

Недавно мы писали, что в Нижнем Тагиле 19-летний парень за деньги продавал вредоносные программы.