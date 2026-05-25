В Нижнем Тагиле студент техникума продавал вирусы и попал под суд

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 19-летний студент техникума. Как сообщает следствие, в 2023 году он продавал вирусы.

- Будущий электромонтер и по совместительству начинающий разработчик всерьез увлекся темной стороной IT-сферы. Он записался на онлайн-курсы по Python, а затем углубился в изучение вредоносных программ, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

В марте парень разместил в социальной сети объявление о продаже вирусов на ПК. За свои услуги он просил от 500 до 3 000 рублей. Так, за год на его предложение откликнулись лишь 4-5 человек, однако покупателя среди них так и не нашлось. В 2024 году данное объявление заметил сотрудник ФСБ.

- Он действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий и попросил продать ему программу для кражи паролей и данных. Студент согласился, - пояснили в райсуде.

Так, парень отправил сотруднику ФСБ ссылку на архив в «Облаке» и пароль, за что получил 5 000 рублей на карту.

Как позже установила экспертиза, отправленные файлы действительно являлись вирусами. Первый крал логины и пароли, а также следил за действиями пользователя, а второй позволял перехватывать данные с клавиатуры и удаленно управлять компьютером.

Теперь 19-летнего студента обвиняют по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности». Свою вину парень признал в полном объеме и активно сотрудничал со следствием, а также написал явку с повинной.

Отмечается, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Сейчас уголовное дело в отношении него рассматривают в Ленинском районном суде.