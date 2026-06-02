В Кузбассе трех мужчин арестовали за убийство подростка на охоте

Расследованием занимается СК Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Следственного комитета Кемеровской области предъявили обвинение трем местным жителям. Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений - по пунктам "ж" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ. Все трое фигурантов заключены под стражу.

Как установили следователи, в ночь на 31 мая 2026 года мужчины отправились на автомобиле в место, расположенное вблизи села Междугорное. Там они собирались поохотиться. Один из мужчин использовал тепловизор. Когда он выявил "живую мишень", направил на нее луч фонаря. Водитель остановил машину. В этот момент третий мужчина произвел выстрел из своего охотничьего ружья в сторону леса.

В этот момент там находился несовершеннолетний, пишет vse42.ru. От полученного огнестрельного ранения подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств

Похожая трагедия ранее произошла в Свердловской области. В августе 2019 года в Нижнем Тагиле компания мужчин устроила стрельбу из пневматической винтовки по пустым банкам у магазина. Одна из пуль попала в голову 8-летнего мальчика. Ребенок пять месяцев провел в больнице, не приходя в сознание, и скончался в январе 2020 года . Организатору стрельбы предъявили обвинение по статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений».

.