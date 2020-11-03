В Екатеринбурге начался суд по делу тагильчанина, стрелявшего по банкам, а попавшего ребенку в голову

Егор Коркунов скончался 12 января. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Екатеринбурге в Свердловском областном суде началось первое заседание по делу о гибели восьмилетнего Егора Коркунова. Прошлым летом в начале августа пьяный сосед, стреляя из пневматического ружьям по банкам, попал мальчику в голову. Ребенок в тот момент ждал своей очереди, чтобы покататься на тарзанке, которая находилась на линии огня. После случившегося стрелка, 35-летнего Александра Борисова задержали, а мальчика госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Пять месяцев он не приходил в сознание. 12 января он скончался.

Борисова обвиняют в «Хулиганстве с применением оружия», а также «Убийстве малолетнего из хулиганских побуждений». По этим статьям ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время заседания адвокат Борисова настаивал на том, что он не виновен в убийстве. Между тем суд сегодня должен был решить вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому, так как он истекает 4 ноября. Ранее после смерти ребенка его отправили в СИЗО. В итоге сегодня судья постановил:

- Продлить срок содержания под стражей до 20 апреля 2021 года.

Кроме того было объявлено, когда пройдет следующее заседание по делу. Это случится в четверг - 5 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи не понимают, почему он еще жив: на Урале многодетная мать ищет хирурга, который достанет пулю из головы сына

Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи. (Подробнее)

Пять месяцев боролся за жизнь: cкончался восьмилетний мальчик, которому сосед всадил пулю в голову

В Нижнем Тагиле сегодня, 12 января, умер восьмилетний мальчик Егор Коркунов, которому летом пьяный сосед выстрелил из пневматического ружья в голову. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мальчика. (Подробнее)