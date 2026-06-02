Свердловскому киллеру отказали в условно-досрочном освобождении

Нижнетагильский киллер не смог выйти по УДО

В Екатеринбурге Чкаловский райсуд отказал в условно-досрочном освобождении нижнетагильскому киллеру Виталию Пильщикову. Он осужден за убийства предпринимателей, охранника и полицейского.

По данным региональной прокуратуры, в феврале 2012 года Свердловский облсуд признал Виталия Пильщикова виновным по особо тяжким преступлениям. Среди них убийство из корыстных побуждений, с особой жестокостью, способом, опасным для жизни многих людей, двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору. В том числе в убийстве, из корыстных побуждений, по найму, а также незаконном обороте оружия.

Суд назначал Пильщикову 24 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф – миллион рублей.

В 2023 году оставшуюся часть наказания ему заменили на принудительные работы с удержанием 15% в доход государства. Как рассказали в надзорном ведомстве, на конец мая 2026 года оставался срок в один год, девять месяцев и три дня. Сотрудник прокуратуры посчитал, что Виталий Пильщиков не заслуживает условно-досрочного освобождения.

Так как мужчина не возместил ущерб потерпевшим. Учитывалась и тяжесть преступлений. В свою очередь, администрация исправучрежения посчитала, что Пильщиков может выйти по УДО.

Суд по итогу встал на сторону прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства. Таким образом, Виталий Пильщиков продолжит принудительные работы.